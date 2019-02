Bambini non vaccinati paragonati a quelli morti nei campi di concentramento | ecco

Manifesto choc - i Bambini non vaccinati come le vittime della Shoah : Sarebbero come i bambini ebrei, rinchiusi nei campi di concentramento e vittime della Shoah. È questo il paragone con i bambini non vaccinati e per questo esclusi dalla scuole, che si legge su un Manifesto itinerante che in questi giorni sta girando a bordo di un camion per le strade di Trento. A idearlo è stato il movimento no vax SìAmo, che sul maxi cartello mette a paragone vaccini e sterminio, recitando: “la storia di ripete”. Sul Manifesto ...

Nancy Coppola : "Ho rischiato di non avere più Bambini per colpa dell'Isola dei Famosi" : La cantante ed ex naufraga nell'Isola dei Famosi 2017 Nancy Coppola, dopo un periodo di silenzio torna a parlare confidando a DiPiù Tv le difficoltà corse diverso tempo fa dopo l'esperienza nel reality show di Canale 5 in cui si è classificata al quarto posto. L'Isola per lei è stata certamente un'esperienza forte e ricca, ma drammatico da un altro punto di vista.La salute della napoletana infatti ne ha risentito a causa delle condizioni in ...

Bambini non vaccinati paragonati alle vittime della Shoah. Polemiche per i manifesti no vax a Trento : Fa discutere a Trento un maxi cartello itinerante dal titolo "La storia di ripete", ideato dal movimento SiAmo legato al movimento Free-vax, che paragona i Bambini ebrei perseguitati e rinchiusi nei campi di concentramento ai bimbi esclusi dalle scuole perché non vaccinati.Unanime la condanna da parte del mondo politico locale. Il consigliere comunale M5s Andrea maschio, che parla di "oltraggio e spregio della storia", chiede al sindaco ...

Sogni spesso d’essere incinta? Il motivo non ha nulla a che vedere coi Bambini : Ti è capitato spesso di svegliarti nel cuore della notte per aver sognato di essere incinta? Che ti piaccia o no, in molti casi non si tratta di premonizioni, e non diventerai presto mamma. Ma come vanno interpretati questi Sogni? Sognare di essere incinte quando non lo si è e non si sta cercando una gravidanza è un fatto molto comune. In alcuni casi, spiegano gli esperti, anche gli uomini possono sognare di portare in grembo un bambino! Le ...

Orso d’oro a “Synonymes” di Nadav Lapid. “La paranza dei Bambini” - migliore sceneggiatura : L'Orso d'Oro della 69/a edizione del Festival di Berlino e' andato al film Synonymes di Nadav Lapid. Per il cinema italiano, invece, è stata "a detta di tutti, critici e operatori, una grande Berlinale". Lo afferma l'Istituto Luce Cinecittà, commentando la vittoria dell'Orso d'Argento per la migliore sceneggiatura alla 69esima edizione della Berlinale del film 'La paranza dei bambini' diretto da Claudio Giovannesi. L'Istituto Luce Cinecittà ...

Berlinale 2019 : l'Orso d'Oro a Synonyms - premio a La paranza dei Bambini : Sono stati assegnati i premi del 69esimo Festival del Cinema di Berlino: l'Orso d'Oro è andato al film israeliano Synonyms, mentre il nostro La paranza dei bambini ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura. Di seguito, tutti i riconoscimenti:

Troupe Rai aggredita - giovane chiede scusa a giornalista Piervincenzi : “Non volevamo che riprendessero i Bambini - sono dispiaciuto” : “sono venuti senza chiedere un permesso. Ho già chiamato il mio avvocato per preparare una denuncia, perché non mi pare giusto. La gente deve sapere che hanno pubblicato solo una parte del video, non tutto. Mettessero il video intero per capire cos’è successo”. Queste le prime parole di Jhonny Di Pietrantonio, il ventenne che a Pescara ha aggredito lunedì scorso la Troupe di Rai Due con il giornalista Daniele Piervincenzi, nel ...

Il tumore non è invincibile : in Italia oltre 40 mila Bambini l’hanno sconfitto : Il tumore non è invincibile: lo dimostrano i 40 mila bambini che lo hanno sconfitto. Ogni anno sono circa 2.200 i piccoli pazienti che ricevono una diagnosi di tumore, ma la terapia non li ha abbandonati:ben 44 mila, ormai adulti, possono definirsi guariti. A fare il punto sul loro futuro e il futuro della ricerca, la Giornata internazionale contro il cancro infantile, che si celebra il 15 febbraio. Ogni anno nel mondo 300.000 bambini e ragazzi ...

Simone Cristicchi ad Huffpost : "La paura dell'altro non è dei Bambini - ma dei grandi - inquinati da un indottrinamento criminale" : Simone Cristicchi ha il garbo e l'umiltà dei grandi. La voce felice di chi si stupisce ancora che l'emozione che ha trasmesso cantando "Abbi cura di me" sul palco dell'Ariston sia arrivata a così tante persone, che il testo del brano sia studiato nelle scuole, che tutti lo osannino come il "vincitore" morale della 69°edizione del Festival di Sanremo. Classe 1977, tradisce anche la lecita delusione di chi ha creduto di vincere. ...

La paranza dei Bambini e l’ardua impresa di non sembrare Gomorra : Il problema di La paranza dei bambini è di arrivare 10 anni dopo Gomorra (il film) e 5 anni dopo l’inizio della serie. Nonostante sia un racconto di finzione non collegato ai fatti di film e serie, la sua storia adattata a partire dall’omonimo libro di Saviano, tocca temi e idee che la terza stagione di Gomorra aveva affrontato. Lo fa diversamente perché il punto di vista e le conclusioni sono opposte ma inevitabilmente l’aria familiare c’è. E ...

La Paranza dei Bambini «Non è lo spin-off di Gomorra» : Un tuffo nell’adolescenza e nella criminalità organizzata dei quartieri napoletani. Roberto Saviano nel suo best seller La Paranza dei bambini indaga quanto i clan di giovani si sostituissero ai genitori, quanto i ragazzi di strada avessero l’ambizione di potere e dei soldi. Anche a costo della morte. Ora quel libro è diventato un film di Claudio Giovannesi in concorso alla Berlinale (unico italiano in gara) e nelle sale ...

Piano Orban anti-migranti : fate figli per l’Ungheria - con almeno quattro Bambini non si pagheranno tasse : Le donne con almeno quattro figli "non pagheranno mai l'imposta sul reddito e le nuove famiglie potranno richiedere un prestito a tasso zero per dieci milioni di fiorini (circa 31mila euro): queste le misure cardine del Piano per le famiglie con cui il premier Viktor Orban intende arginare il calo demografico e "difendere l'identità ungherese e l'eredità cristiana". Orban ha presentato ieri suo progetto per avere più "bambini ungheresi" e ...