Ultimo | Venditti e Dado insieme per tifare Roma | video

Sanremo - Antonello Venditti prende in giro Ultimo per il secondo posto al Festival. E la cena finisce così : Dopo la delusione e la rabbia, più volte manifestate pubblicamente, per il secondo posto al Festival di Sanremo Ultimo si concede una serata tra amici, e nel gruppo c’è anche Antonello Venditti. Il cantautore romano lo prende in giro: “Ultimo, ora ti chiami secondo. Bravissimo ragazzo, grande cantautore” assicura Venditti. I due poi intonano insieme “Notte prima degli esami” L'articolo Sanremo, Antonello Venditti ...

