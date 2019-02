Neonato muore dopo essere stato dimesso dall’ospedale | aperta un’inchiesta a Torino 

Torino - dopo la crisi di tosse gli prescrivono un aerosol : Neonato dimesso da ospedale muore - aperta un'inchiesta : Il piccolo aveva venti giorni e dormiva di continuo: i genitori, che su consiglio del pediatra lo avevano portato al "Maria Vittoria", ora chiedono che si faccia luce

Torino - dopo gli svenimenti e la crisi di tosse gli prescrivono un aerosol : Neonato dimesso da ospedale muore - aperta un'inchiesta : Il piccolo aveva venti giorni: i genitori, che su consiglio del pediatra lo avevano portato al "Maria Vittoria", ora vogliono che si faccia luce

Torino - muore Neonato dimesso dall'ospedale dopo la crisi di tosse : inchiesta della procura : Il piccolo di venti giorni tossiva continuamente e dormiva tutto il giorno: portato dai genitori al "Maria Vittoria", gli è stato prescritto un aerosol ed è stato rimandato a casa

Roma - Neonato muore tra le braccia della madre che lo stava allattando : Un brutto fatto di cronaca si è verificato mercoledì scorso, 13 febbraio, all'ospedale San Camillo di Roma, dove un neonato, prematuro di circa tre settimane, è deceduto all'improvviso mentre la madre lo stava allattando. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il bambino stava benissimo. Era nato da circa 24 ore. I genitori, a seguito del decesso del piccolo, hanno presentato una denuncia e la magistratura ora ha aperto ...

Neonato muore mentre la mamma lo allatta : choc al San Camillo di Roma : Un Neonato è morto tra le braccia della mamma mentre lo allattava all'ospedale San Camillo di Roma. È successo mercoledì 13 febbraio. Era nato da solamente un giorno e...

Neonato muore in ospedale mentre la mamma lo allatta : choc al San Camillo di Roma : Un Neonato è morto tra le braccia della mamma mentre lo allattava all'ospedale San Camillo di Roma. È successo mercoledì 13 febbraio. Era nato da solamente un giorno e...

Fatale errore medico : Neonato non respira per 26 minuti e muore soffocato. Mamma devastata : Il piccolo Sebastian Clarke ha contratto un'infezione e subito gravi danni cerebrali quando è nato all'ospedale di Kingston Hospital, nel Surrey, lo scorso marzo. Sua madre aveva chiesto disperatamente ai medici di farlo nascere col cesareo, ma il personale si è opposto e ha optato per una "discussa" procedura.Continua a leggere

Muore quarto Neonato a Brescia - arrivano Nas in ospedale : Si aggrava il tragico bilancio dei neonati morti agli Spedali Civili di Brescia. Ai tre gia' noti, se ne e' aggiunto un quarto: l'ultima vittima e' un bimbo nato prematuro, ricoverato sabato mattina sempre al reparto di neonatologia della struttura Bresciana, e morto sempre li' poche ore dopo il suo arrivo. Su questo caso, come sui precedenti, l'ospedale stesso ha disposto accertamenti, cosi' come ha fatto la magistratura con l'apertura di un ...

Brescia - Neonato muore in ospedale per infezione : disposta autopsia - E' il terzo caso in pochi giorni : Un bimbo nato prematuro il 4 dicembre è morto nel reparto di Terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia a causa di un'infezione di cui non si conoscono le cause. Lunedì sarà eseguita ...

Brescia - Neonato muore in ospedale per infezione | Il ministro Grillo manda Nas e ispettori : Il ministro della Salute Giulia Grillo invia gli ispettori e i carabinieri del Nas. La direzione degli Spedali Civili: "Nessuna epidemia"

Brescia : Neonato muore in ospedale per infezione - disposta autopsia : Milano, 6 gen. (AdnKronos) - Un neonato prematuro è morto ieri a Brescia dove era ricoverato in terapia intensiva agli Spedali Civili. Il piccolo, nato lo scorso 4 dicembre, è morto a causa di un’infezione di cui non si conoscono le cause, il 29 dicembre scorso aveva avuto uno choc settico. Sarebbe

Brescia - Neonato muore in ospedale per infezione : Un neonato prematuro è morto sabato a Brescia, dove era ricoverato in terapia intensiva agli Spedali Civili. Il piccolo, nato lo scorso 4 dicembre, è morto a causa di un'infezione di cui non si ...

Neonato muore in ospedale per infezione : 13.52 Un bambino nato prematuro lo scorso 4 dicembre è morto nel reparto di terapia intensiva neonatale degli Ospedali Civili di Brescia a causa di un'infezione di cui non si conoscono le cause.Lo riporta il Giornale di Brescia. Si tratta del 3°decesso in pochi giorni e i due neonati morti precedentemente erano stati in stanza con il bimbo. Per l'ospedale,i 3 casi non sarebbero collegati. Lunedì sarà eseguita l'autopsia sul Neonato.La famiglia ...

Brescia - Neonato muore per infezione. È il terzo caso in pochi giorni : Non ce l"ha fatta il bimbo nato prematuro lo scorso 4 dicembre, ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale agli Spedali Civili di Brescia, che da settimane lottava per la vita a causa di un'infezione batterica.Marco, questo il nome del piccino, stava combattendo per superare una grave patologia dalla quale, però, sembrava essersi ripreso. Il quadro clinico è improvvisamente precipitato lo scorso 29 dicembre quando il neonato avrebbe ...