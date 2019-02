Meteo : in arrivo un rabbioso freddo

(Di martedì 19 febbraio 2019) Le temperature miti degli ultimi giorni sono state solo un piccolo assaggio di una primavera che si fa ancora attendere. Siamo in una fase anomala dal punto di vistarologico, dopo un febbraio dalle temperature più alte rispetto alla media.Siamo nel pieno di una fase davvero molto anomala dal punto di vistaclimatico. L'Italia si è da giorni appisolata in una calda coperta anticiclonica la quale sta provocando un anticipo di Primavera con tempo stabile e clima decisamente troppo mite per la stagione. Ma all'orizzonte si intravede un generale cambiamento della circolazione con un possibileURLO delRUSSO con un ritorno a condizioni diintenso a tratti anche gelido. Vediamo quando avverrà questo cambiamento e quali saranno le zone maggiormente colpite.All'orizzonte si intravede un generale cambiamento della circolazione con un possibile eritorno a condizioni diintenso a tratti anche gelido.Il Il.it avvisa infatti che da venerdì l'alta pressione piegherà il suo baricentro dalla Scandinavia verso oriente e favorirà la discesa di aria fredda, a tratti gelida, di origine siberiana verso l'Italia. Le regioni meridionali subiranno in particolar modo la corrente gelida, con raffiche di vento che toccheranno i 50 chilometri orari nella giornata di venerdì. La giornata più fredda sarà quella di sabato, con venti che toccheranno anche i 100 chilometri orari su tutto il meridione e la Sardegna.Possibili nevicate fino a quote molto basse, intorno a 100-200m. sui monti della Basilicata, Calabria e settori nord orientali della Sicilia. Migliora la situazione a partire da domenica.Le temperature si abbasseranno di circa dieci gradi al sud, ma anche al nord le temperature scenderanno in particolar modo nella notte toccando nuovamente lo zero.