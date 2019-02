Intesa Spaolo | nel 2018 erogati 7 | 1 mld a imprese del Nordest 4

Intesa Spaolo : nel 2018 erogati 7 - 1 mld a imprese del Nordest (3) : (AdnKronos) - Il Veneto occupa una posizione rilevante nell’ambito dell’economia nazionale, non solo per vocazione manifatturiera e propensione all’export con valori che superano quelli medi tedeschi, ma anche per la fitta rete di imprese distrettuali in grado di creare la quasi totalità del saldo c