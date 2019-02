I Cinque Stelle salvano Salvini | Movimento a rischio esplosione

Scontro Lega-Cinque Stelle - la scelta del presidente Inps si allontana : All’Inps adesso che succede? «Vediamo» risponde Stefano Buffagni, il playmaker delle nomine in casa 5 Stelle. Sull’altra sponda della maggioranza il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti spiega che «le nomine arriveranno a tempo debito». Segno che poi tutta questa fretta di sostituire Tito Boeri, il cui mandato è scaduto...

Scontro Lega-Cinque Stelle - la scelta del presidente Inps si allontana : All'Inps adesso che succede? «Vediamo» risponde Stefano Buffagni, il playmaker delle nomine in casa 5 Stelle. Sull'altra sponda della maggioranza il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...

Sondaggi - dalle (Cinque) stelle alle stalle : M5s in crollo costante - l'incubo è il 20 per cento : L'ultimo Sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 registra un crollo importante nei consensi per il M5s, alle prese con il delicato...

Caso Diciotti - il popolo Cinquestelle grazia Salvini : no al processo : Il popolo Cinquestelle ha detto no al processo contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il Caso Diciotti: contro l’autorizzazione ha votato il 59,05% dei voti, a favore il 40,95%. ...

Deputati Cinque Stelle contestati a Taranto : "Mai promesso chiusura dell'Ilva" : Gli autori della protesta hanno accusato di tradimento i parlamentari soprattutto per la questione Ilva, ricordando che da candidati, gli esponenti M5S avevano fatto il pieno di voti promettendo la chiusura del Siderurgico e la riconversione

Cinque Stelle ai minimi : Secondo un sondaggio Swg diffuso nel corso del TgLa7 il M5s dopo un anno dal grande exploit del 4 marzo (33%) sarebbe ora al 22,1%. Un crollo verticale di consensi. Se ne avvantaggia la Lega che tiene ormai stabilmente in tutti i rilevamenti al 33,5%, percentuale più, percentuale meno, in calo però rispetto a precedenti rilevamenti. Il sondaggio La7 vede una ripresina del Pd, al 18,6%, e anche di Forza Italia, al 9%, anche se in ...

Oroscopo del giorno 20 febbraio : Cinque Stelle a Scorpione e Pesci - Capricorno 'sottotono' : L'Oroscopo del giorno 20 febbraio 2019 parte in grande stile svelando le previsioni di mercoledì su amore e lavoro. Target delle attuali predizioni gli ultimi sei segni dello zodiaco, rappresentati in questo caso da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nella sestina appena citata si cela senz'altro il segno più fortunato di mercoledì 20 febbraio: curiosi di sapere qual è? Bene, tagliamo subito la testa al toro ...

Erika Stefani : 'L'autonomia per le Regioni dopo le europee? Da parte dei Cinque Stelle non sarebbe leale' : 'Io penso che sia del tutto corretto che su un tema di questa portata ci sia un coinvolgimento del Parlamento . E sono assolutamente a disposizione perché questo coinvolgimento avvenga'. Erika Stefani,...

Erika Stefani : "L'autonomia per le Regioni dopo le europee? Da parte dei Cinque Stelle non sarebbe leale" : "Io penso che sia del tutto corretto che su un tema di questa portata ci sia un coinvolgimento del Parlamento. E sono assolutamente a disposizione perché questo coinvolgimento avvenga". Erika Stefani, in una intervista a Il Corriere della sera, afferma che non c'è alcuna battuta di arresto sull'aut

Tutti gli affondi di Berlusconi contro i Cinque Stelle : «Ma gli italiani sono impazziti? Solo 5-6 su 100 mi votano alle elezioni - ha confidato Silvio Berlusconi davanti alle telecamere di Canale 5 - una cosa fuori dal mondo», mentre - ha aggiunto il ...

Autonomia - perplessità dei Cinquestelle. Lega rassicura : 'Saranno coinvolte anche le Camere' - : Il Cdm ha preso atto dell'accordo tecnico raggiunto sull'impianto delle intese con il ministero dell'Economia, che sostanzialmente prevede il trasferimento, dallo Stato alle Regioni, delle risorse ...

Autonomia - perplessità dei Cinquestelle. Lega rassicura : “Saranno coinvolte anche le Camere” : Il Governo fa un altro passo in avanti per far decollare il regionalismo differenziato in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna ma non è ancora quello decisivo. I testi delle tre intese per il rafforzamento dell'Autonomia (la Lombardia e il Veneto chiedono 23 competenze e l'Emilia Romagna 15) sono finiti sul tavolo del Consiglio dei ministri che ha deciso che il nodo "autonomie" sara' esaminato la prossima settimana, in un vertice politico tra ...

Così Salvini vince nei Cinque Stelle : Come superare la crisi? Puntando i piedi sul Tav e facendo decidere dalla piattaforma il processo per Matteo Salvini ma ben il 73% dei grillini condannano i leader alla responsabilità politica della ...

Se il Mezzogiorno molla i Cinque Stelle : Le recenti elezioni in Abruzzo hanno segnato un primo deciso arretramento del M5S nel Mezzogiorno, specie in considerazione del risultato ottenuto in occasione delle elezioni politiche del marzo 2018. Questo apre, di fatto, una breccia nel dispositivo di compatibilità tra le due componenti del governo gialloverde, in modo particolare per ciò che concerne la combinazione della rappresentanza di aree territoriali disomogenee: il Nord ...