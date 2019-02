F1 – Test Barcellona | terminato il Day-2 al Montmelò | la Ferrari si gode un Leclerc

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati. Charles Leclerc impressiona - le Mercedes continuano a nascondersi : Charles Leclerc chiude in vetta, e non di poco, la seconda giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Il monegasco, subito a suo agio con la sua nuova Ferrari SF90, ha piazzato il miglior tempo nel corso della mattinata, facendo segnare un ottimo 1:18.247 (con gomma C3, la soft), a pochi millesimi dal tempo di Sebastian Vettel di ieri (1:18.161). Leclerc ha lavorato a lungo collezionando oltre 150 giri e mettendo ...

F1 – Test Barcellona - brutto errore di Gasly : il francese va a sbattere e rovina la sua Red Bull [VIDEO] : Il pilota francese ha perso il controllo della sua Red Bull alla curva 15, andando a sbattere pesantemente contro le barriere E’ finita in anticipo la seconda giornata di Test a Barcellona per Pierre Gasly, protagonista di un incidente avvenuto in curva 15. Il pilota francese ha perso il controllo della sua Red Bull, finendo in Testa-coda e andando a sbattere pesantemente contro le barriere. Nessuna conseguenza per l’ex Toro ...

F1 - giornata di relax per Kimi Raikkonen : le parole del finlandese nel Day-2 dei Test di Barcellona : Impegnato ieri in pista nella giornata di apertura dei test di Barcellona, Kimi Raikkonen ha raccontato oggi le sue sensazioni e gli obiettivi per la prossima stagione Ieri in pista per svolgere il proprio programma di lavoro, oggi relax in attesa di tornare al volante della C38 nella giornata di domani. Kimi Raikkonen lascia spazio ad Antonio Giovinazzi in casa Alfa Romeo Racing, guardando da lontano il lavoro del proprio compagno di ...

Si è nascosto invece il campione del mondo Lewis Hamilton, lontano dai tempi migliori e autore del maggior numero di tornate in questa prima parte di sessione, 74,.

F1 - Test Barcellona 2019 : i risultati del mattino - Charles Leclerc davanti a tutti - Giovinazzi terzo - Hamilton chiude settimo : Seconda giornata di Test che ha preso il via quest’oggi a Barcellona (Spagna), riservata alle monoposto di Formula Uno, e la Ferrari è stata ancora protagonista. Se ieri infatti era stato Sebastian Vettel a centrare il bersaglio grosso, oggi è stato il turno del monegasco Charles Leclerc. Il nuovo pilota della Rossa ha subito dimostrato una grande confidenza con la monoposto, ottenendo ottimi tempi con grande tranquillità. Il 21enne nativo ...

