CAMERA DI COMMERCIO - L' impresa | il cliente | il team nelle professioni digitali | esperti

Cesena. Da CAMERA di Commercio e banche mano tesa a imprese e privati in crisi per la chiusura dell'E45. : ... lasciando tuttavia irrisolto il problema più rilevante, ovvero la circolazione dei mezzi pesanti, che rappresenta il tema focale attorno al quale ruota l'economia delle nostre aziende. Dalle ...

Padova : Roberto Crosta nuovo segretario della CAMERA di Commercio (2) : (AdnKronos) - “Faccio quindi i complimenti alla Camera di Commercio di Padova per la brillante scelta e al Presidente Antonio Santocono auguro un buon lavoro al fianco del nuovo segretario generale che sono certo saprà affiancarlo, sostenerlo e consigliarlo così come ha fatto con me, con i membri di

Padova : Roberto Crosta nuovo segretario della CAMERA di Commercio : Padova, 31 gen. (AdnKronos) - “Desidero ringraziare personalmente e pubblicamente anche a nome del personale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo il segretario generale Roberto Crosta per la dedizione e l’impegno profuso in questi anni a servizio dell’Ente e del territorio e augurargli un buo

Tir vietati in Tirolo - anche la CAMERA di Commercio dice no. 'Un danno per l'economia' : Vietare il transito ai mezzi pesanti in Tirolo rappresenta un grave danno per l'economia altoatesina e va impedito anche alla luce del fatto che limitare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Ue rappresenta una violazione de i trattati internazionali. A scendere in ...

Milano : Conte incontra vertici Assoedilizia e CAMERA COMMERCIO (2) : (AdnKronos) - Nell'incontro, che si è svolto nella sede della Borsa di Milano, si è affrontato il tema delle prospettive di sviluppo dell’economia del Paese e, in particolare, la tutela del risparmio dell’economia immobiliare. Il colloquio "cordiale", si è svolto alla presenza del sottosegretario di

CAMERA di Commercio - Candura : "La visibilità online migliora la competitività" : Nel mondo del Commercio non è sufficiente avere un buon prodotto, bisogna anche intervenire sfruttando quei fattori che consentono una migliore promozione. Auspichiamo che le aziende possano ...

Legambiente e CAMERA di Commercio del Molise : La Regione si doti di una normativa in materia di economia circolare : Il progetto europeo Interreg Europe "SYMBI" sull'economia circolare e la simbiosi industriale, portato avanti dalla Camera di Commercio del Molise, ha contributo a far maturare in tanti, privati e ...

'Dipendenza tossica del PD dalla CAMERA di commercio. Economia ravennate in crisi' : ... un tempo gloriosa e motrice di operazioni che hanno trasformato e ammodernato l'Economia del territorio. Basta guardare cosa è successo nel 2018. Il bilancio di previsione ha destinato 6,74 milioni ...

CAMERA COMMERCIO Vibo - il neo presidente Caffo subito a lavoro : Le imprese sono la forza vitale dell'economia locale e proprio per questo saremo sempre accanto a loro per sostenerle, promuovendo e condividendo azioni per la crescita, la legalità, la sicurezza, ...

Sebastiano Caffo è il nuovo presidente della CAMERA di commercio di Vibo Valentia : ... viene da sempre riconosciuto il merito di saper interpretare e valorizzare al meglio le potenzialità del territorio, puntando su materie prime e produzioni di eccellenza che hanno creato economia e ...

Genova - intesa Alitalia-Regione-CAMERA COMMERCIO per voli a prezzi bassi dedicati a clienti business : Alitalia per la Liguria e per la clientela business . Con l'intento di favorire la mobilità di imprenditori e professionisti sono state lanciate dalla compagnia aerea delle offerte vantaggiosissime a ...

CAMERA COMMERCIO : DUE SEMINARI SU FATTURAZIONE ELETTRONICA GIOVEDI' 20 DICEMBRE : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca AOR SAN CARLO: DOMANI INCONTRO 'LEGALITÀ, INTEGRITÀ E TRASPARENZA' 2 giorni ago ASCOLTA RSC

Crotone - incontro col Ministro delle Infrastrutture : le istanze della CAMERA di commercio : ... i quali hanno espresso al Ministro le istanze del mondo imprenditoriale, riassunte anche in una dettagliata nota consegnata nel corso dell'incontro. "L'incontro con il Ministro è stato molto ...

Agrigento - alla CAMERA di Commercio si parlerà di Banda Ultra Larga per l'economia digitale : La Camera di Commercio di Agrigento organizza l'evento "La Banda Ultra Larga, per l'economia digitale: opportunità per le imprese'. L'incontro avrà luogo il 18 Dicembre dalle ore 09:30 nel salone delle Conferenze. Gli addetti farano il punto della situazione nel territorio ...