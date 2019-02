romadailynews

: Bordoni: Comune incassa circa 9 milioni con multe ma non rinveste per buche: Roma… - romadailynews : Bordoni: Comune incassa circa 9 milioni con multe ma non rinveste per buche: Roma… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Roma – “#Basta, ildi Roma rastrella ogni anno dagli automobilisti qualcosa come 9di euro di solepiazzando autovelox a ogni pie’ sospinto tappezzando la Capitale con una punta di criticita’ tra la Cristoforo Colombo e la Via del Mare dove peraltro e’ facile prenderein quanto i limiti di velocita’ sono a 50 Km. h”.“In sostanza una sorta di pedaggio per gli abitanti del litorale per accedere in Citta’. Il fatto grave non e’ pero’ nellein se’ stesse che e’ giusto che ci siano ove violate le norme del codice della strada quanto nel fatto che con i solditi non vengano investiti per mettere in sicuro le strade cone voragini che ogni giorno pongono a rischio l’incolumita’ dei cittadini”. Cosi’ in un comunicato Davide, ...