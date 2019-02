Armie Hammer in trattativa per interpretare Batman

Armie Hammer e i capelli a spazzola d'inverno : L’acconciatura a caduta laterale di Milo Ventimiglia Il taglio con capelli lunghi a caduta laterale di Milo Ventimiglia è un esempio molto particolare perché ammicca allo stile anni '90, sulla falsariga di Ethan Hawke in Reality Bites, senza essere troppo retrò. Non è eccessivamente lungo, gelatinato o impilato in modo aggressivo. In più ha il pregio di essere anche semplice da imitare. Milo VentimigliaMilo ...