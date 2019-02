ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Si finge fan di Salvini per chiedergli un selfie, ma poi lo sfotte: “Più accoglienza e più…”. E il video del ragazzo d… - Bibaluz8 : RT @fattoquotidiano: Si finge fan di Salvini per chiedergli un selfie, ma poi lo sfotte: “Più accoglienza e più…”. E il video del ragazzo d… - fde1962 : Si finge fan di Salvini poi lancia uno slogan che il leghista non pronuncerebbe mai [IL VIDEO] - mikmagr : RT @fattoquotidiano: Si finge fan di Salvini per chiedergli un selfie, ma poi lo sfotte: “Più accoglienza e più…”. E il video del ragazzo d… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Matteoera a Ozieri, in provincia di Sassari, per le elezioni regionali in Sardegna. Dopo il comizio in piazza, il leader della Lega si è fermato per l’ormai consueto rito deicon elettori e simpatizzanti. Dalla fila, a un certo punto, è spuntato un giovane (il ministro dell’Interno, all’inizio del discorso, aveva elogiato gli studenti che avevano saltato le lezioni a scuola pur di sentirlo) che,ndosi un fan, gli ha chiesto una foto. Ma poi lo ha preso in giro. “Piùe più 49 milioni” ha detto il giovane. Qualcuno, non si capisce seo una persona a lui vicina, ha commentato con un ironico “bravo”.Video FacebookL'articolo Sifan diperun, ma poi lo: “Piùe più…”. E il video del ragazzo diventa virale proviene da Il Fatto ...