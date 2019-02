Roma | commise 3 rapine tra Appia e Centocelle | in manette 35enne

romadailynews

(Di lunedì 18 febbraio 2019)– I Carabinieri della Stazionehanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal Procuratore Aggiunto, Lucia Lotti – nei confronti di undi origini bosniache, con precedenti, con dimora presso il campo nomadi di via Candoni.L’uomo era gia’ stato arrestato lo scorso 15 gennaio quando fu sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri in zona, mentre si trovava alla guida di un’autovettura Mercedes rapinata nei giorni precedenti. Nella circostanza, ne scaturi’ un inseguimento che si concluse con la cattura dell’uomo. Dalla successiva perquisizione del veicolo, i Carabinieri constatarono la presenza ...