attualitavip.myblog

: Su @LiberiTutti, il nostro settimanale oggi gratis in edicola, trovate l'intervista di Roberta Scorranese a Nadia T… - Corriere : Su @LiberiTutti, il nostro settimanale oggi gratis in edicola, trovate l'intervista di Roberta Scorranese a Nadia T… - allweb360com : Momenti di felicità per Nadia Toffa ?? - CorriereAdriati : Nadia Toffa: «Ho una sorta di compagno, ecco cosa facciamo quando ci vediamo» (y) segui il Corriere Adriatico e re… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019), pur essendo molto riservata sulla propria vita privata, ammette l’esistenza di una persona importante: «Ho unadi, una persona che mi sta accanto dimostrandomi affetto e che mi sopporta». In un’intervista al Corriere della Sera, l’inviata e conduttrice de Le Iene ha spiegato: «ci, ogni tanto, intrecciamo le mani e insceniamo un girotondo saltellante. Come bambini impazziti».Qualche mese fa,aveva invece negato di avere una relazione sentimentale: «Sono riservata e non amo rivelare dettagli della mia vita privata, mi sento single anche se innamorata, è bello poter scegliere con chi uscire ogni sera». Oggi qualè evidentemente cambiato, ma presto le riflessioni disi spostano sulla malattia: «I capelli sono finalmente ricresciuti e sto tornando a vivere un po’ di normalità, ma presto dovrò ...