Mercato Unico Digitale | un' altra spallata ai colossi del Web affinché siano equi con le

Latte - Salvini vuole prezzo unico per legge. Pd : “Ora indagine su pratiche sleali di Mercato” : Il vicepremier Matteo Salvini questa mattina ha ricevuto una delegazione di pastori sardi al Viminale: "Ritengo debba esserci un prezzo minimo del Latte ovino fissato per legge così come accade in altre filiere per evitare che ci sia qualcuno che specula". Martina (Pd): "Serve un'indagine contro le pratiche sleali di mercato".Continua a leggere

Mercato NBA – Mavericks - Doncic unico ‘superstite’! Altri due addii : tagliati Randolph e Mejri : Rivoluzione in casa Dallas Mavericks: Doncic unico superstite del quintetto titolare dopo le ultime trade. Intanto annunciati gli imminenti tagli di Zach Randolph e Salah Mejri I Dallas Mavericks hanno preso davvero sul serio gli ultimi giorni di Mercato. La franchigia texana, forte del ritrovato entusiasmo portato dal talento di Luka Doncic, ha deciso di accelerare il processo per diventare un top team, puntando in maniera aggressiva sul ...