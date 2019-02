Impiantati i primi due cuori artificiali che si ricaricano senza fili

agi

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Ismail Tursunov ha 24 anni. Non ha mai fumato e non ha mai abusato di alcol. Ha sempre amato trascorrere il suo tempo libero all'aria aperta e a fare sport. Tutto però è cambiato la scorsa estate quando gli è stata diagnosticata una cardiomiopatia dilatativa, una malattia che colpisce il muscolo cardiaco e che compromette la capacità del cuore di pompare efficientemente il sangue verso il resto dell'organismo.Le sue condizioni erano talmente gravi che riusciva a malapena a spostarsi dal suo letto fino al tavolo. Fino a quando non è arrivata la svolta con un trapianto record avvenuto in Kazakistan. Ismael, insieme a un altro uomo di 51 anni, sono stati ipazienti al mondo a ricevere un cuore bionico che si ricarica in modo "wireless". Più precisamente sono stati ia ricevere un dispositivo ad assistenza ventricolare (Vad) che, a differenza de tradizionali, si ricarica ...