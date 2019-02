Grillo | era battuta | fiducia a Di Maio

Diciotti - Grillo contesta il voto : bufera sul quesito su Salvini : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini , impegnato in campagna elettorale in Sardegna , torna a parlare del caso Diciotti. Domani, infatti, si attende il voto della piattaforma Rousseau, con cui il ...

Caso Diciotti - la ministra Grillo si schiera con Salvini 'Il Sì all autorizzazione sarebbe un precedente pericoloso' : Nel Caso di Salvini la pubblica accusa aveva persino chiesto l'archiviazione per un'azione che era evidente che fosse politica'. La ministra è dell'idea che 'da questo punto di vista si tratti ...

Tav - Grillo : “Salvini lo sceriffo dice che si può rivedere. Governo non si spaccherà”. Fonti Ue : “Italia decida prima possibile” : Mentre ancora si attendono i risultati dell’analisi costi-benefici sul Tav, per ora condivisa solo con Francia e Ue, nel dibattito interviene anche il garante M5s Beppe Grillo. E sul blog garantisce che non ci saranno contraccolpi per l’esecutivo, ma si troverà una mediazione: “Salvini, lo sceriffo, dice che si può rivedere il progetto, il Governo non si spaccherà su una cosa del genere”, si legge. “Migliaia di ...

Consiglio superiore di sanità - Grillo nomina i 30 membri : ci sono solo 3 donne scienziate. Prima erano 14 : “La squadra è finalmente pronta e sono molto orgogliosa e felice di presentarla”. Il ministro della sanità Giulia Grillo ha annunciato così la firma del decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio superiore di sanità (Css) che, dopo l’insediamento nominerà il nuovo presidente. Nella nuova squadra, però ci sono soltanto tre scienziate, contro le 14 del precedente Css che era stato nominato da Beatrice Lorenzin ...

C’è Grillo - Freccero scatenato : «E’ costato 40mila euro - quanto un caffè di Fazio. Ciannamea (palinsesti Rai) ragiona in maniera leninista» : Carlo Freccero Gli ascolti deludenti di «C’è Grillo» non hanno scoraggiato Carlo Freccero. Anzi. Il direttore di Rai2, che si aspettava un 5-7% di share a fronte del 4,3% effettivamente totalizzato, non si è lasciato abbattere ed ha spiegato con toni puntuali e battaglieri le motivazioni dell’insuccesso. “Colpa della programmazione sbagliata e di altri fattori imprevisti” ha sentenziato il professore, riservando una ...

Beppe Grillo stasera in tv su Rai2 tra le polemiche e il giallo sul compenso : ... " Semplicemente, per fare questo programma, abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l'ultima cacciata dalla Rai. Sono pochi spezzoni per un costo appunto di circa ...

C'è Grillo : Stasera su Rai 2 il programma omaggio a Beppe Grillo : Attraverso gli spezzoni di alcuni degli sketch più celebri del comico genevose, Rai Due, Stasera alle 21.20, ripercorre 40 anni di carriera di Beppe Grillo.

Di Maio Vs Grillo in prima serata : l'inedito derby televisivo tra i due volti M5S : Un inedito derby televisivo: da un lato il padre fondatore del Movimento 5 Stelle, dall'altro l'attuale leader politico. È lo scontro tv che andrà in scena questa sera tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Quest'ultimo sarà ospite su Rete4 per la trasmissione Quarta Repubblica, programma di approfondimento giornalistico condotto da Nicola Porro. Su Rai2, com'è noto, verranno invece trasmessi spezzoni degli show di Beppe ...

'C'è Grillo' - 'Adrian' e 'La compagnia del cigno' : tutti i programmi stasera in tv : ... da Fantastico alle sue celebri apparizioni al Festival di Sanremo, che in tanti spettacoli realizzati in tour per tutta l'Italia dove è esplosa la sua parte più polemica. Rai 3 Presa diretta - 21.15 ...

Beppe Grillo su Rai 2 : anticipazioni speciale stasera in tv : Beppe Grillo su Rai 2: anticipazioni speciale stasera in tv stasera 28 gennaio 2019 torna in tv il comico e leader politico Beppe Grillo. Alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda C’è Grillo, montaggio di tutti i monologhi più importanti che negli anni il comico ha interpretato a teatro o in televisione. Quella su Beppe sarà la seconda puntata del programma Rai che ha iniziato la settimana scorsa con uno speciale dedicato ad Adriano ...

Rai nella bufera : paga 30mila euro a Beppe Grillo per i diritti dello show Il Pd attacca Freccero : «Ultrà» : Il lancio del programma «Sono cose da Repubblica delle banane. Ricordo a Grillo che 30 mila euro è lo stipendio annuo lordo di un impiegato comunale. Lui lo prende in una botta sola perché è un capo ...

Rai nella bufera - paga 30mila euro a Grillo : Lo farà con un programma, C'è Grillo , in onda stasera su Raidue alle 21,15,, una 'summa' dei quarant'anni di carriera nel mondo dello spettacolo, per il quale percepirà 30mila euro a titolo di ...