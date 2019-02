Grazie ad alcuni scatti di una recente sessione di registrazione | emergono delle linee

eurogamer

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Death Stranding è il nuovo progetto del creatore di Metal Gear Hideo Kojima, che dopo la rottura con Konami ha deciso di mettersi in proprio fondando il suo studio, Kojima Productions. Al momento non si sa quasi nulla sul nuovo titolo ed i fan sono alla costante ricerca del più piccolo indizio per cercare di capire che genere di titolo sia Death Stranding.Come riporta Metal Gear Informer, qualche ora fa sono state pubblicate alcune foto relative ad unadi doppiaggio, oltre a Kojima ed i doppiatori di Sam e del personaggio di Guillermo del Toro, compare una piccola porzione del copione del gioco. Potete trovarle qui sotto:Per chi non lo sapesse, Timefall si riferisce ad una tipo di pioggia che riesce ad accelerare lo scorrere del tempo, a quanto pare Sam sembra esserne immune per qualche motivo.Leggi altro...