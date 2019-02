Conte | Mai espresso posizione su voto online | non interferisco

Caso Diciotti : Procura Catania valuta richiesta archiviazione per Conte e Di Maio : Palermo, 18 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) Il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro è già al lavoro sul fascicolo aperto sabato sugli atti inviati dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato con la memoria del vicepremier Matteo Salvini e le 'autodenunce' del premier Giusepp

Caso Diciotti : indagati anche Conte - Di Maio e Toninelli : Diciotti, Tribunale vuole indagare Salvini per abuso di potere Le determinazioni assunte sono riconducibili a una linea di politica sull'immigrazione che ho condiviso con tutti i ministri ...

Aeronautica - Conte e Di Maio nella sede Leonardo a Pomigliano : “Sbloccato 1 miliardo con bandi per il settore” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio dallo stabilimento Leonardo (ex Finmeccanica) di Pomigliano D’Arco – la città del leader M5s – hanno annunciato lo sblocco di un miliardo di euro in sostegno dei bandi per l’industria Aeronautica. Il ministro dello Sviluppo ha ricordato che “la legge 808 del 1985 consente allo Stato di sostenere l’industria Aeronautica” con contributi per ...

Leonardo - arrivano Conte e Di Maio : «1 miliardo per l'industria aeronautica». Ma protestano i lavoratori licenziati : Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio ha firmato lo sblocco di un miliardo di euro in sostegno dei bandi per l'industria aeronautica, nello stabilimento Leonardo di Pomigliano...

Conte e Di Maio negli stabilimenti Leonardo di Pomigliano d’Arco : L'articolo Conte e Di Maio negli stabilimenti Leonardo di Pomigliano d’Arco proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Diciotti - Matteo Salvini : 'Anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si facciano processare dal Parlamento' : 'Non sono più solo, e in verità non lo sono mai stato perché tutti noi abbiamo agito insieme, sul caso Diciotti . E come ho fatto io, chiedano anche Giuseppe Conte , Luigi Di Maio e Danilo Toninelli , ...

Diciotti - Matteo Salvini : "Anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si facciano processare dal Parlamento" : "Non sono più solo, e in verità non lo sono mai stato perché tutti noi abbiamo agito insieme, sul caso Diciotti. E come ho fatto io, chiedano anche Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, a loro volta inseriti nel registro degli indagati, il giudizio parlamentare". Matteo Salvini, secondo

Di Maio e Conte a Pomigliano : apre il Campus di Leonardo : Visita di premier e vicepremier allo stabilimento in provincia di Napoli. All'ingresso, forze dell'ordine e presidio dei Cobas

Conte e Di Maio arrivano a Pomigliano - protestano i lavoratori licenziati : Una decina di persone aderenti ai Si Cobas e licenziati della società 'Ambiente spa' e dello stabilimento Fca campano, stanno presidiando i cancelli dello stabilimento Leonardo a Pomigliano d'Arco, ...

Caso Diciotti - Salvini : 'Tutti sulla stessa barca - il giudizio del Parlamento anche per Conte e Di Maio' : Salvini è arrivato a Maddalena senza di loro sul traghetto, ma il 'siamo tutti sulla stessa barca', quella dell'inchiesta catanese e della bufera politica connessa, è la condizione che descrive. E ...

Caso Diciotti - Salvini : «Tutti sulla stessa barca - il giudizio del Parlamento anche per Conte e Di Maio» : dal nostro inviato ?LA MADDALENA (Sassari) Non si mette a guidare il traghetto che lo porta sull?isola di Maddalena. Perché queste sono cose da Cavaliere - inteso come Silvio,...

Caso Diciotti - Salvini : 'Tutti sulla stessa barca - il giudizio del Parlamento anche per Conte e Di Maio' : Salvini è arrivato a Maddalena senza di loro sul traghetto, ma il 'siamo tutti sulla stessa barca', quella dell'inchiesta catanese e della bufera politica connessa, è la condizione che descrive. E ...

Decisione attesa a giorni dei pm di Catania su avvisi di garanzia a Conte - Di Maio e Toninelli : Ha tecnicamente 14 giorni di tempo - ma la Decisione potrebbe avere tempi più brevi - il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, per inviare la sua valutazione al Tribunale dei ministri del capoluogo etneo sulla posizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro Toninelli circa le loro "autodenunce" di corresponsabilità "politica e di governo" sul divieto di sbarco dei 177 migranti ...

Diciotti - faro dei pm su Conte e Di Maio : La procura di Catania sta per aprire un altro fascicolo: «Atto dovuto». La consultazione on line sulla piattaforma Rousseau si svolgerà domani tra le 10 e le 19