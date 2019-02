Zaia | ' Non approvare l' autonomia sarebbe ecatombe istituzionale e politica'

Autonomia : Zaia - 'chi dice che è 'la secessione dei ricchi' non ha capito nulla' : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - "La norma finanziaria come è stata discussa ieri a noi va bene, è immediatamente sottoscrivibile": lo assicura il presidente del Veneto, Luca Zaia intervenuto oggi in Consiglio regionale sul tema dell'Autonomia "E' una rivoluzione epocale, una grande riforma, logico ch

Autonomia : l'indipendentista Morosin - 'Zaia Non firmi - oppure abbia il coraggio di dimettersi' (2) : (AdnKronos) - "oppure abbia il coraggio di mettere subito sul tavolo le sue dimissioni in caso di risposta negativa alle legittime e serie richieste del Veneto - sottolinea Morosin - e organizzi in Veneto una manifestazione unitaria di piazza coinvolgendo tutto il Popolo Veneto come da me richiesto

Autonomia : l'indipendentista Morosin - 'Zaia Non firmi - oppure abbia il coraggio di dimettersi' : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Non è una giornata storica ma è uno storico fallimento!”. Lo sottolinea Alessio Morosin, leader e fondatore Indipendenza Veneta, dopo aver appreso di tutti i dinieghi dati al Veneto da Palazzo Chigi sul fronte Autonomia. “La bozza di intesa fatta girare ieri è una of

Autonomia : Zaia a De Luca - 'un bravo governatore la chiede non la ostacola' : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Un bravo governatore come De Luca dovrebbe essere quello che chiede l’Autonomia non quello che la ostacola. L’Autonomia non è mai contro qualcuno ma è la via per favorire la vera assunzione di responsabilità nelle nostre comunità”. Con queste parole, il Presidente del

Autonomia - Governo alla strettoia finale. Zaia : “Se non ci danno ciò che vogliamo - non firmo”. Campania pronta al ricorso : E’ cominciata la settimana dei dubbi amletici per i veneti che, a cominciare dal governatore leghista Luca Zaia, hanno puntato tutto sull’Autonomia, ovvero sull’ottenimento di 23 deleghe dalla Stato per poter gestire in proprio buona parte dei soldi che attualmente finiscono a Roma. Ma la situazione riguarda anche i lombardi e gli emiliano-romagnoli per i quali il 15 febbraio non è il giorno dopo San Valentino, ma il momento ...

Autonomia - Zaia : "Non posso tornare da veneti con una versione annacquata" : 'Noi lavoriamo per trovare una soluzione, però è pur vero che davanti a due milioni e 328mila veneti non posso tornare a casa da Roma con un'intesa annacquata, che fa palesare un'Autonomia finta. ...

Autonomia - Zaia : se non sono soddisfatto non firmo alcuna intesa : Roma, 11 feb., askanews, - 'Il futuro di questo governo lo decide Matteo Salvini. Per quanto mi riguarda se non sarò soddisfatto non firmerò. I cittadini veneti ne trarranno il giudizio che riterranno ...

Matteo Salvini - il diktat di Zaia e Fontana che non può ignorare : "O così o morte" : L' anno che verrà è introdotto da un grido pacificamente rivoluzionario. O autonomia o morte! Qualcuno ricorda? C' è stato un referendum il 22 ottobre del 2017. Il popolo sovrano e persino sovranista si espresse al 95% in Lombardia e al 98% in Veneto per conferire molti più poteri alle rispettive re

Matteo Salvini - il diktat di Zaia e Fontana che non può ignorare : 'O così o morte' : Il fatto è che non si tratta di una una questione teorica, ma di potere e quattrini, cioè di leghismo applicato all' economia reale. E sul punto la faccenda è grama, non bastano proclami e tweet. Ma ...

Zaia ha ragione Salvini il vero volontariato va tutelato - non penalizzato. Si metta mano alla manovra : Lo afferma il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in riferimento alle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini sulla necessità di riconsiderare l'aumento dell'Ires per gli enti del ...