Svezia | la C3 WRC sul secondo gradino con Lappi-Ferm

DIRETTA RALLY DI Svezia 2019/ Wrc - streaming video DAZN : Latvala al top - 17 febbraio - : DIRETTA RALLY di SVEZIA 2019 : info streaming video DAZN e vincitore delle ultime prove speciali per la prova del Mondiale Wrc, oggi 17 febbraio 2019 .

DIRETTA RALLY Svezia 2019 / Wrc - streaming video DAZN : Ott Tanak vola al comando : DIRETTA RALLY di SVEZIA 2019 : info streaming video DAZN delle special stage previste oggi 17 febbraio 2019 , per la seconda prova del Mondiale Wrc in corso.

Protagonisti di un bell'inizio di gara nonostante il loro ruolo di apripista, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono stati costretti al ritiro nel pomeriggio dopo essere andati a sbattere contro un muro di neve che ha impedito loro di estrarre la C3 WRC, comunque rimasta intatta. Gli ultimi vincitori del Rally di Montecarlo ripartiranno domani.

WRC - Suninen - Ford - al comando del Rally di Svezia . Ogier - Citroen - fuori dai giochi : Sesto dopo il primo stage e secondo dopo il terzo, il pilota della Ford M-Sport si è insediato in testa dopo la SS6, quella che è costata la gara al campione del mondo in carica, Sébastien Ogier , ...

La Svezia attende l'arrivo di Sébastien Ogier-Julien Ingrassia ed Esapekka Lappi-Janne Ferm, gli equipaggi delle C3 WRC del Citroën Total World Rally Team, che sfideranno le foreste del Värmland per il secondo e unico appuntamento tutto su neve e ghiaccio del WRC. Dominato da equipaggi scandinavi nelle sue 28 edizioni nel WRC, il Rally di