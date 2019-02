Samuel Benchetrit | «Oui | je suis femminista»

vanityfair

(Di domenica 17 febbraio 2019) Questa intervista è tratta dal numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 20 febbraio 2019È raro che i bravi registi siano anche bravi scrittori. Pasolini, Sorrentino, Olmi, pochi altri. Tra loro c’è, 45 anni, noto ai più per essere l’unico uomo che Vanessa Paradis abbia accettato di sposare, l’estate scorsa, in campagna. Francese, padre fabbro ed ebreo, madre gitana, è cresciuto a Champigny-sur-Marne, banlieue di cemento e infilate di case popolari, separata da Parigi da un braccio secondario di Rer.Un destino segnato nella carrozzeria del quartiere, ma a 15 anni lascia la scuola e inizia a lavorare al sogno impossibile: fare dei film. A deragliare ulteriormente il suo treno, ci pensa l’amore: a 19 anni incontra Marie Trintignant, più grande di 11, e poiché l’amore, quando c’è, funziona da magnete, oltre alla figlia si prende anche il padre, Jean-Louis. «Siamo ...