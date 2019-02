Rapina con sparatoria in un bar

Rapina con sequestro di persona - in carcere due napoletani : Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di San Ferdinando, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, hanno proceduto all'esecuzione di un'ordinanza di misura ...

Varese : De Corato - 'inasprire condanne per chi Rapina anziani' : Milano, 15 feb. (AdnKronos) - L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha espresso il plauso "alla Polizia di Stato" per l'arresto a Gallarate, in provincia di Varese di un rapinatore seriale di donne anziane. "I reati perpetrati nei conf

Napoli - Rapinatori all'assalto e gli abitanti dei Colli Aminei si riuniscono in parrocchia : Cinquanta rapine in un mese e i cittadini dei Colli Aminei si mobilitano e in rete viaggia l'appello a riunirsi giovedì 21 febbraio alle ore 14 nel teatro della chiesa di via Nicolardi. All'incontro ...

Visita il tempio dei mormoni con una pistola in borsa : "A Roma temevo di essere Rapinata" : "Avevo paura di essere rapinata". Si è giustificata così una turista in Visita a Roma trovata con una pistola nella borsetta e denunciata per porto abusivo di arma.La donna, 58 anni, era arrivata nella Capitale per passare qualche giorno con la figlia e con l"occasione, aveva deciso di Visitare il tempio dei mormoni, il più grande d"Europa, inaugurato di recente in via di Settebagni, nella zona nord della Capitale.Proprio nel corso dei controlli ...

Napoli - studente minacciato e Rapinato con un punteruolo rudimentale : Rapinano uno studente minorenne minacciandolo con arma rudimentale ma i carabinieri riescono ad arrestare i due responsabili dopo che, durante un tentativo di fuga si erano disfatti dell'arma e del ...

Giugliano : Rapina nel centro benessere - panico tra i clienti. Banditi via con soldi e monili : rapina al centro bellezza, paura e panico tra i clienti. È quanto successo intorno alle 18 al centro di bellezza 'Kapera' di via Galileo Ferraris dove due malviventi hanno fatto irruzione. I Banditi, ...

Paura ai Decumani : Rapinano scooter e finiscono contro un muro - arrestati : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato Vincenzo Giuseppe Lo Russo, 18 anni, e L. P., 17, per rapina e lesioni a pubblico ufficiale. ...

Michela - la donna che ha fermato il Rapinatore di Grottammare : 'Io romena in Italia dal 2003 sono con Salvini' : Grottammare Parla Michela, la donna romena che, ieri sera, ha fermato insieme a Marco Cipolletta, l'uomo che aveva appena scippato una donna fuori dall'ufficio postale di Grottammare . Ecco la sua ...

Rapina shock al casello - col piccone minacciano casellante : bottino da alcune migliaia di euro : L'addetto autostradale ha avuto la prontezza di riflessi di chiudersi subito dentro ma poco dopo si è dovuto dare alla fuga perché i malviventi tentavano di spaccare la porta della cabina a colpi di piccone. La banda ha preso di mira anche la cassa automatica dileguandosi prima dell'arrivo della polizia.Continua a leggere

Rapina a mano armata nel supermarket di Pozzuoli - titolare colpito alla testa con la pistola : Pozzuoli - Una Rapina a mano armata è stata messa a segno ieri sera intorno alle ore 21 ad un supermercato al corso Umberto nella zona del lungomare di via Napoli. L'esercizio commerciale stava per ...

Palermo - deve scontare otto anni per una Rapina : arrestato : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Lorenzo hanno rintracciato e arrestato Domenico Frangiamore, palermitano di 31 anni,in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla ...

Per scappare dopo la Rapina in campagna - spingono e fanno cadere l'anziano proprietario : due neretini finiscono in carcere : Per rubare il materiale ferroso avevano fatto cadere l'anziano proprietario del terreno. Per due giovani di Nardò si sono aperte le porte del carcere.

