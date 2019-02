Laura Chiatti | Mi piacerebbe tanto un terzo figlio

Verissimo - Laura Chiatti in lacrime da Silvia Toffanin : il suo dramma familiare : Ha pianto Laura Chiatti durante l'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo , su Canale 5. L'attrice, che ha promosso il suo nuovo film, Un'avventura, ha parlato poi della sua vita privata e in particolare del suo anno difficile. La Chiatti infatti ha dovuto affrontare la malattia del marito Marco B

Laura Chiatti piange a Verissimo - poi parla del terzo figlio con Marco Bocci : Laura Chiatti a Verissimo promuove il film Un’avventura e parla del terzo figlio Laura Chiatti è tornata a Verissimo per promuovere il suo nuovo film, Un’avventura. Ma l’ospitata da Silvia Toffanin è stata anche occasione per parla re dei recenti problemi personali. L’attrice umbra ha dovuto prima fronteggiare la malattia del marito Marco Bocci , poi quella […] L'articolo Laura Chiatti piange a Verissimo , poi parla ...

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono trasferiti a Roma per lavoro : Laura Chiatti e Marco Bocci si sono trasferiti a Roma , lasciando la loro abitazione nel cuore dell’Umbria. Pizzicati dal settimanale “Gente” per le strade della Capitale mostrano la loro anima ribelle e il loro appeal: l’attrice è una fatina pronta a tirare fuori gli artigli, Bocci tenebroso e cupo si scioglie davanti ai suoi bimbi. Avevano raccontato di essersi sposati al primo incontro, quando i loro sguardi si sono incrociati ...

Laura Chiatti e Michele Riondino : vi raccontiano l'amore in tutti i suoi aspetti : Il regista è Marco Danieli, alla sua seconda regia , con il suo primo film, 'La ragazza del mondo', ha vinto il David di Donatello come miglior regista esordiente, . Le coreografie sono firmate da ...

Michelle Hunziker - Laura Chiatti - Viriginia Raffaele : la sfida di look nella seconda serata del Festival di Sanremo : Claudio Baglioni resta fedele a Ermanno Scervino. Claudio Bisio dopo Etro veste Armani , 'Ho scelto gli unici due stilisti ancora italiani', ha annunciato, . Virginia Raffaele parte , ancora!, in nero ...

Michele Riondino e Laura Chiatti presentano Un’Avventura a Sanremo - il film che celebra Battisti e le sue canzoni : Nella seconda serata del 69° Festival Michele Riondino e Laura Chiatti presentano Un'Avventura a Sanremo , il film in uscita il 14 febbraio diretto da Marco Danieli. Il musical celebra la grandezza artistica di Lucio Battisti attraverso le sue canzoni e alla sua lavorazione ha collaborato anche Mogol in veste di consulente artistico, mentre le coreografie sono state curate da Luca Tomassini. Il titolo del film è ispirato a una delle canzoni ...

Sanremo 2019 - Laura Chiatti ospite del Festival con Michele Riondino ma il cuore dell’attrice è tutto per Marco Bocci : “Non sarà un’avventura, non è un fuoco che col tempo può morire”. Hai voglia di saltare, ballare e cantare con Michele Riondino sia nel film Un’avventura (nelle sale italiane dal 14 febbraio), sia sul palco del Festival di Sanremo 2019 . Il cuore di Laura Chiatti è sigillato a doppia mandata nel rispettivo cuore dell’amato Marco Bocci . Da quando nel 2014 i due attori italiani si sono conosciuti è stata tutta un’escalation di convivenza, nozze, ...

Marco Bocci - il marito di Laura Chiatti/ La paura per l'herpes arrivato al cervello e l'avventura da regista : Marco Bocci ha messo alle spalle la paura per l'herpes celebrale ed è tornato protagonista al cinema: futuro da regista , attrice la moglie Laura Chiatti .

Laura Chiatti e Michele Riondino : 'Un'Avventura' per San Valentino : ... vincitore del David di Donatello per il miglior esordio alla regia con La ragazza del mondo. La realizzazione si avvale della prestigiosa consulenza artistica di CET srl Centro Europeo di Toscolano ...

Sanremo 2019 - Laura Chiatti ospite : Come già annunciato alcuni giorni fa su TvBlog, Laura Chiatti sarà tra gli ospiti che calcheranno il palco del Teatro Ariston in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo , in onda su Rai1 dal 5 al 9 febbraio 2019 . Laura Chiatti , la carriera Chissà se la bella umbra, prima di dedicarsi alla carriera da attrice, abbia mai sognato di partecipare proprio a Sanremo : all'età di 11 anni inizia a studiare canto e l'anno ...

Laura Chiatti : "Io e Marco Bocci siamo due provinciali" : A pochi giorni dalla partecipazione come ospite al Festival di Sanremo, Laura Chiatti si è confessata sul settimanale Grazia, in cui appare in tutta la sua bellezza anche sulla copertina, in occasione dell'uscita nelle sale di Un'avventura, musical ispirato alle canzoni di Battisti e Mogol . L'attrice 36enne di Castiglione del Lago è rimasta così legata alle sue origini provinciali e alla sua Umbria che, nonostante il successo in ...