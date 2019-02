Kate e Meghan guerra aperta | lo staff viene diviso

Letizia di Spagna incanta in bianco. E supera in stile Kate Middleton e Meghan Markle : Letizia di Spagna è in Marocco in viaggio di Stato col marito Felipe. Presto anche Meghan Markle e Harry visiteranno il Paese africano. I primi due look sfoggiati dalla Regina spagnola sono all’insegna del bianco, un colore che è di tendenza in questo periodo tra le teste coronate. La prima è stata Kate Middleton che ai BAFTA domenica 10 febbraio ha indossato un look total white di Alexander McQueen. Poi è toccato a Meghan il 12 febbraio ...

Kate Middleton - prove da Regina col tailleur in tweed. E la verità su Meghan Markle : Kate Middleton ha presenziato alla conferenza sulla salute mentale tenutasi a Londra. La Duchessa di Cambridge ha finalmente fatto shopping, lasciando nel guardaroba i suoi vecchi abiti riciclati. Dopo l’abito bianco indossato ai BAFTA (e imitato da Meghan), ha sfoggiato un tailleur nuovo in tweed dall’eleganza regale, del marchio Dolce e Gabbana, che abbina a calze nere coprenti, a un paio di décolletée in camoscio, firmate ...

Meghan Markle in bianco come Kate Middleton : incanta al Museo : Meghan Markle affascina tutti con il look total white quando raggiunge Harry al Museo di Storia Naturale di Londra. La Duchessa del Sussex sembra essersi ispirata a Kate Middleton che solo un paio di sere fa aveva sfoggiato ai BAFTA un outfit completamente bianco. Forse Meghan ha voluto fare un omaggio alla cognata per stemperare le tensioni che pare ci siano tra loro. In ogni caso, Lady Markle incanta col completo color avorio che risalta il ...

Meghan critica i metodi educativi di William e Kate : Middleton in lacrime per lei (RUMORS) : Kate Middleton sarebbe arrivata di nuovo a piangere per le critiche della cognata Meghan Markle. A causare il suo stato d'animo sarebbero state le dichiarazioni della Duchessa del Sussex riguardo i metodi educativi da lei scelti. Secondo la Markle, infatti, i figli della cognata sarebbero stati lasciati soli troppo spesso e non starebbero seguendo un'alimentazione adatta alla loro età. Le dichiarazioni di Meghan Markle e la reazione di Kate ...

Sara Ferguson : “La rivalità tra Kate e Meghan? Come quella tra me e Diana” : L’ex moglie del principe Andrea, Sara Ferguson, ha scritto una lettera aperta al tabloid britannico “Hello” in cui ha parlato del rapporto tra le due cognate Kate Middleton e Meghan Markle. “Le continuano a paragonare l’una all’altra, Come facevano con me e Diana. Ma noi siamo sempre state molto vicine“, ha detto paragonando la situazione creatasi tra le due cognate mogli dei principi William e Harry a ...

"Paragonano Meghan a Kate - come facevano con me e Diana. Era la mia migliore amica - ma dicevano che ci odiavamo" : "Le continuano a paragone l'una all'altra, come facevano con me e Diana, Ma noi siamo sempre state molto vicine". Secondo Sarah Ferguson, le voci di screzi tra Meghan Markle e Kate Middleton non sono niente di nuovo. A lei e la principessa Diana succedeva la stessa cosa: i media parlavano di liti che, in realtà, non ci sarebbero mai state. La duchessa di York - ed ex moglie di Andrea, terzogenito della Regina e duca di York - ha aderito a ...

Kate Middleton ancora in lacrime per colpa di Meghan Markle : Kate Middleton è stata sorpresa di nuovo in lacrime e la causa è ancora Meghan Markle. Lo scorso maggio, poco prima del Royal Wedding, la moglie di Harry aveva fatto piangere la Duchessa per una critica rivolta all’abito da damigella di sua figlia Charlotte. Da allora la tensione tra le due donne è andata crescendo. Pochi giorni fa la storia si è ripetuta. Uscendo da Palazzo per recarsi alla festa di compleanno di sua madre Carole (31 ...

Meghan Markle umiliata da Kate Middleton : lei a casa - la cognatina sul red carpet vestita così. Delirio sexy : Kate Middleton ha incantato tutti ai BAFTA: l’elegante abito bianco e gli orecchini di Diana hanno lasciato il segno e nessuno ha minimamente considerato l’assenza dell’ex attrice e cognata Meghan Markle. Un altro colpo sferrato ai danni della povera duchessa del Sussex e dei suoi sogni da ex attric

Meghan Markle voleva diventare come Kate Middleton : lo rivela un'amica dell'attrice : C'era un tempo in cui Meghan Markle avrebbe dato tutto per prendere il posto di Kate Middleton. Tra chi la considera arrivista e chi, invece, la adora, ogni occasione sembra essere buona per parlare della bella americana che ha fatto capitolare il principe Harry. E del suo desiderio di diventare principessa. Vecchie foto, nuove amiche Da quando Meghan Markle è diventata duchessa, ha scoperto di avere molte più amiche di quanto non pensasse. ...

Kate Middleton sempre più magra. Colpa di Meghan : Kate Middleton è sempre più magra e la Colpa sarebbe di Meghan Markle. A rivelarlo il settimanale Star che ha raccolto le indiscrezioni che arrivano da Kensington Palace. A quanto pare Kate non ne può più della faida con Meghan e questo la rende particolarmente nervosa e stressata. A causa dell’ansia la duchessa di Cambridge avrebbe smesso di mangiare e sarebbe dimagrita diversi chili. La situazione, riferiscono insider vicini alla Royal ...

Reali. Ecco cosa la calligrafia ci dice di Kate - William - Harry e Meghan

Kate e Meghan vittime di bullismo : Kensington Palace denuncia : Kate Middleton e Meghan Markle sono vittime di bullismo sui canali social della Royal Family . Hello Magazine - in occasione della campagna #HelloToKindness, un invito alla gentilezza per tutti gli ...

Buongiorno gentilezza - la campagna contro i troll di Meghan e Kate in rete

Kate e Meghan attaccate via social. Kensington Palace : «Non è accettabile metterle l'una contro l'altra»