Germania a caccia di lavoratori |  ecco le qualifiche più richieste

La Germania sceglie i caccia europei - non gli F-35 : La Germania deve sostituire nei prossimi 5-10 anni fino a 90 velivoli da combattimento Tornado in dotazione alle proprie forze armate, giunti al termine della loro vita operativa. Nella scelta della nuova piattaforma, per un appalto da circa 15 miliardi di euro, Berlino ha deciso di escludere dalla rosa dei finalisti i velivoli F-35 prodotti dalla statunitense Lockheed Martin, a vantaggio dei caccia Eurofigther.Equipaggiare le proprie forze ...