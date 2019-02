Elezioni in Spagna | Vox di Santiago Abascal sfida Sanchez e vola nei sondaggi

Spagna - Sanchez si arrende : Elezioni il 28 aprile : Pedro Sanchez ha gettato la spugna dopo meno di mille giorni al governo e ha convocato nuove elezioni politiche, le terze in poco più di tre anni, per il prossimo 28 aprile. Per gli spagnoli si aprono ...

La Spagna si prepara alle terze Elezioni generali in meno di quattro anni : Dopo una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri a Madrid, il Presidente socialista, Pedro Sanchez, ha comunicato che il prossimo 28 aprile gli spagnoli voteranno nuovamente per il rinnovo del parlamento (Cortes). Sanchez ha comunicato anche di aver già informato il Re di tale decisione, ottenendone l’assenso e la formalizzazione con decreto reale....Continua a leggere

Spagna - gli indipendentisti catalani fanno cadere il governo. Sanchez archivia la legislatura e scommette su Elezioni : Pedro Sanchez rilancia: archiviata la speranza di portare a termine la legislatura dopo la bocciatura della finanziaria, il leader socialista ha immediatamente fissato la data delle elezioni anticipate; la Spagna andrà dunque alle urne per la terza volta in quattro anni il prossimo 28 aprile. Una data scelta non a caso dal premier uscente: non troppo a ridosso delle europee e amministrative di maggio per evitare possibili interferenze di voto - ...

La Spagna torna al voto - Pedro Sanchez convoca le Elezioni per il 28 aprile : elezioni anticipate in Spagna. Era inevitabile, dopo la bocciatura della manovra di Pedro Sanchez, leader socialista al Governo dal 2 giugno 2018. La Spagna torna al voto il 28 aprile per scegliere il nuovo Parlamento. La legge di bilancio era stata respinta con i voti dei partiti di centrodestra Pp e Ciudadanos e degli indipendentisti catalani.Una crisi annunciata, dopo il rifiuto dell'esecutivo socialista minoritario di negoziare ...

