Daniela Poggiu | pastoressa sarda che non uccide gli agnelli | Col latte

(Di domenica 17 febbraio 2019)è una ragazzadi 27 anni e di mestiere fa il pastore (anzi la "", come lei stessa ama definirsi), per scelta nongli animali. Nella sua azienda, infatti, si occupa solo di allevamento e produzione diNon macelliamo gli animali. Io non ho mai fatto male e tanto meno ucciso uno dei miei. Non l'ho mai fatto. E non lo farei mai.Queste le parole di, ex studentessa nuorese intervistata dal Corriere della Sera proprio nei giorni in cui le pagine dei giornali raccolgono storie e volti della mobilitazione dei pastori per il prezzo del. Una protesta sulla quale ancheha da dire la sua:Migliaia di litri sparsi sulle strade può andar bene una volta. Buttarlo via per giorni è calpestare fatica, inutile spreco. Meglio regalarlo a chi sta peggio di noi.La ragazza studiava Lingue presso ...