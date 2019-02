Addio al grande Bruno Ganz | l’unico attore che è riuscito a far rivivere il lato umano di

Addio a Irving Lavin - storico dell'arte - grande esperto del Barocco italiano : Mancherà molto qui e in tutto il mondo'. Lo studioso avrebbe dovuto tornare a Roma a marzo, dove era in programma un suo intervento a un convegno alla Fondazione Caetani. Il suo ultimo articolo, ...

Addio Andrea - 46 anni - geometra con la grande passione per la moto : Cingoli sotto choc per la morte del geometra 46 enne Andrea Pesaresi , residente a Colle San Valentino, uno dei quattro soci da circa dieci anni dello Studio Tecnico Fmb Servizi di progettazione e ...

Addio ad Albert Finney - il grande attore inglese di “Tom Jones” - “Servo di scena” - “Big Fish” : È morto a 82 anni dopo una breve malattia Albert Finney, uno dei più incisivi attori britannici degli ultimi sessant’anni. Nato nel Lancashire, nel 1936, proveniva dalla working class, ed era dunque la figura ideale per incarnare le inquietudini della nuova generazione di giovani inglesi che si riconoscevano, a partire dai tardi anni Cinquanta, nei drammi teatrali degli “angry young man” – un gruppo di drammaturghi con capofila John Osborne, ...

Addio a Leonardo Cenci - il guerriero dal cuore grande : "Il nostro Leo è volato in cielo, tra gli angeli. La sua missione sulla terra è terminata questa mattina, poco dopo le ore 10. Di questi sei anni che gli sono stati "regalati" dalla malattia non ha ...

Addio a Jean Guillou - ultimo grande organista di fama internazionale : Per oltre 40 ha tenuto corsi di perfezionamento in tutto il mondo e ha insegnato per 35 anni interpretazione e improvvisazione ai Mesiter Kurse di Zurigo.

Addio a Jean Guillou - ultimo grande organista di fama internazionale : Addio all'ultimo grande organista francese di fama mondiale: il compositore e pianista Jean Guillou, titolare del monumentale organo di Saint-Eustache a Parigi per oltre mezzo secolo , 1963-2015, , è ...

20 anni fa l'Addio a Fabrizio De André - il grande cantautore rivoluzionario : Muore Fabrizio De André. Nel 1961, esce il suo primo 45 giri: è l'inizio di una carriera che lo porterà ad essere uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano. Al centro delle sue canzoni, ci ...

Addio Cancellieri - indimenticabile centrocampista della grande Olbia : Lutto per Mario Cancellieri giocatore dell'Olbia. Si è spento a Latina dopo una breve malattia Mario Cancellieri giocatore della grande Olbia degli anni 70. Fortissimo centrocampista dell'Olbia ...

Addio a Roberto Bertinetti - grande anglista e firma del Mattino : Scompare Roberto Bertinetti, l?anglista col perenne sorriso sulle labbra, ironico e gentile, il professore con la passione divorante per a scrittura, e ti sembra che il mondo sia diventato...

Addio ad un grande combattente della scienza. Quella vera : Enzo Boschi era uno scienziato di primissimo livello e un grande combattente. Di quelli che, è il caso di dirlo, non si tirano mai indietro. Fino all’ultimo, fino a quando ha avuto le forze per farlo, non si è mai risparmiato né come scienziato né come divulgatore. A muoverlo era la consapevolezza che studiare i terremoti in Italia ha un significato molto particolare perché vuol dire fare di tutto per ...

Grave lutto per Andrea Iannone - il dolore del pilota : “Addio grande uomo” : lutto per Andrea Iannone, il pilota della Suzuki, che dopo un campionato molto difficile si sta godendo un periodo di riposo, lo ha annunciato su Instagram. A 567 anni, per un infarto improvviso, è morto Silvio Sangalli, coordinatore del team Ducati e con Andrea Iannone aveva condiviso le stagione dal 2013 al 2015 e lo ha voluto ricordare con queste parole: «Ciao Silvio, ho condiviso con te i miei anni più belli! Riposa in pace grande uomo». Il ...

Grande fratello Vip - l'agenzia smentisce l'Addio di Ilary Blasi al reality show : Giunge al termine la terza edizione del Grande fratello Vip. Questa sera in prime time andrà in onda l'attesa finalissima del reality show condotto da Ilary Blasi durante la quale verrà proclamato il nome del trionfatore ufficiale di quest'anno e intanto su diversi giornali e anche sui social si è diffusa la notizia del possibile addio di Ilary Blasi. Quest'ultima pare che abbia intenzione di abbandonare la conduzione del reality show che ...