Wanda Nara | tensione alta | sassata contro l' auto in cui viaggiava con i figli

Icardi parla a Spalletti : sconvolto per la fascia - ma su Wanda Nara ha detto... : Secondo La Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi, nel nel colloquio di ieri con Luciano Spalletti, si sarebbe detto sconvolto e stupito della decisione di togliergli la fascia. E, a proposito delle dichiarazioni pubbliche di ...

Corona - il magazine : "Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic". Il croato querela : E anche stavolta Fabrizio Corona ha sganciato la sua bomba, in questo caso attraverso il suo giornale, The King Corona magazine, nel quale è scritto che Wanda Nara avrebbe tradito il marito Mauro Icardi con Marcelo Brozovic.Mauro Icardi è un centravanti dell'Inter che sta facendo penare assai i tifosi nerazzurri in quanto l'attaccante non vorrebbe rinnovare con la sua squadra. A gestirlo come agente è proprio la moglie Wanda, che alle ...

Inter : Icardi - Wanda Nara e i rischi delle fiction : ... forse giocare domenica, magari segnare, mostrare a tutti con i fatti attaccamento alla maglia, professionalità, ritrovare una posizione di forza migliorando la sua immagine nel mondo Interista e ...

"Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic" - il croato querela il magazine di Corona : Marcelo Brozovic dichiara guerra al magazine on line di Fabrizio Corona. Il giocatore dell'Inter ha dato mandato al suo legale, Danilo Buongiorno, di querelare il responsabile di " The King Corona ...

Wanda Nara ricoperta di insulti dopo un tweet : TORINO - Una foto e una scritta senza polemiche. Ma tanto è bastato, in questo periodo, per essere ricoperta di insulti. Wanda Nara , la moglie-procuratrice dell'attaccante, ed ex capitano, dell' ...

