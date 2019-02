Turismo | più stranieri che italiani Metà spesa concentrata in sole 5 regioni | e il Sud

Travel Outdoor Fest : Golf e Turismo - un binomio sempre più forte : Al via, presso le Fiere di Parma, la seconda edizione del Travel Outdoor Fest, evento dedicato al turismo attivo con il Golf sempre grande protagonista: info e dettagli sull’evento Si è aperta alle Fiere di Parma la seconda edizione del Travel Outdoor Fest, maniFestazione dedicata al turismo attivo nella quale il Golf si sta ritagliando uno spazio molto importante. Sin dalla prima delle tre giornate (conclusione domenica) si è ...

Turismo - nel 2017 più visitatori stranieri che italiani : Se per la prima volta nel 2017 in Italia le presenze di turisti dall'estero hanno superato quelle degli italiani, le previsioni 2019 sono ancora più confortanti: si stima un aumento degli arrivi del 4%...

Turismo : nel 2017 più visitatori stranieri che italiani : Presentato il XXII Rapporto sul Turismo italiano alla Bit – Borsa del Turismo: è emerso che nel 2017 per la prima volta in Italia le presenze di turisti venuti dall’estero hanno superato quelle degli italiani. La componente internazionale (210.658.786) ha superato quella nazionale (209.970.369). Si è inoltre rilevato che sono solo 5 le regioni italiane in cui si concentra oltre la metà (il 54,3%) della spesa dei turisti e si trovano ...

Unioncamere - 32 mila imprese in più nel 2018. Una su quattro nel Turismo : Il sistema delle imprese chiude anche il 2018 con un saldo positivo - sono più quelle che nascono che quelle che chiudono, ma vi sono anche dei preoccupanti segnali di rallentamento rispetto all'anno ...

Turismo : '13mila presenze in più rispetto al 2017 nella cittadina del Golfo' : ... in collaborazione e in sinergia con gli altri Comuni della zona nord della Provincia, facendo sì che questa parte della Toscana diventi di appeal per turisti provenienti da ogni parte del mondo" ...

Il Cilento punta sempre di più sul Turismo ambientale : “Stiamo facendo la mappatura di ben 40 km di sentieristica” : “Stiamo mappando ben 40 km di sentieristica lungo la costa di Marina di Camerota nel Cilento. A breve sarà pronta la carta dei sentieri di cui il turista potrà disporre per vivere il turismo ambientale nel Cilento in tutti i periodi dell’anno. Il turismo è importante per Marina di Camerota – ha dichiarato Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota – dove abbiamo siti geologici interessanti come le Grotte del Paelotico ed il Parco ...

Turismo - Coldiretti : "Liguria si conferma al vertice - e il cibo attira più turisti dei musei" : ... il Turismo si conferma una risorsa fondamentale dell'economia locale e, mentre la stagione estiva conta il massimo di presenze sulla costa, sta prendendo sempre più piede, anche nella nostra regione,...

Turismo - Napoli tra le mete più ambite del 2019. : ... grazie a portali turistici in lingua inglese come visitnaples.eu , che dalla sua nascita ha ispirato più di 200 milioni di utenti nel mondo attraverso il marketing online. «Il 2019 sarà un anno ...

Autostrade più care - la rabbia delle montagne "In Valsusa danni per il Turismo" : 'Porteremo i sindaci sotto le prefetture, per salire e spiegare ai prefetti quello che sta succedendo. Questi aumenti sono eccessivi e non giustificabili. Ci dovrebbe essere almeno un ritorno per i ...

Turismo a Roma - più arrivi per le festività : trionfa però il low cost : Superato il record dei 15 milioni di turisti quest'anno, per una volta i conti degli albergatori Romani hanno «quasi» il segno positivo. «Quasi» perché se Roma cresce, altre città europee crescono di ...