Rogo nella tendopoli dei braccianti | Salvini | Sgombereremo le baracche

Ancora un Rogo nella baraccopoli di San Ferdinando - muore un 35enne senegalese : Un incendio è divampato la notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando ed ha provocato una vittima. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco che hanno allestito una postazione fissa sul posto. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. La vittima sarebbe Aldo (il nome italiano che si era dato) Diallo, senegalese , di circa 35 anni: non c'è stata una identificazione ufficiale, visto che nel rogo sono andati ...

Nuovo Rogo nella tendopoli di San Ferdinando - muore un giovane migrante : Distrutte decine di baracche, ha perso la vita il senegalese Aldo Diallo, 25 anni. A Capodanno un altro incendio e due mesi prima la morte del gambiano 18enne Suruwa Jaithe. La rabbia e la disperazione nella baraccopoli che accoglie centinaia di extracomunitari per la stagione...

Napoli - blitz anti-degrado nel parco della Marinella : ruspe sulla Rogo redo napoletana : Un blitz anti-degrado dopo la denuncia del Mattino. Dalle prime ore dell'alba è in corso un maxi blitz di polizia, carabinieri, vigili urbani e personale tecnico dell'Asia nel parco ...

Parco Marinella terra di nessuno - ecco la Rogo redo di Napoli : Neanche baracche si possono definire. In realtà sono pezzi di plastica, stracci, tagli di lamiera e avanzi di cartone messi insieme per proteggersi dall'umido, dalla pioggia e dal...

Roma - Caudo : “Tmb Salario - dopo il Rogo 2mila tonnellate di rifiuti all’aria aperta e viavai di mezzi”. Ama : “C’è autorimessa” : Poco meno di un mese dopo l’incendio che lo ha distrutto rendendo inutilizzabili i suoi impianti, non si spengono le polemiche sul tmb di via Salaria, a Roma. Gli abitanti dei quartiere lamentano la mancanza di risposte da parte del Campidoglio, denunciano il continuo via vai dei mezzi Ama, chiedono la chiusura ufficiale della struttura e la bonifica della zona. “dopo l’incendio la situazione è peggiorata – ha detto Giovanni ...