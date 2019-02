Ospina: «Il mio riscatto dopo un numero di partite, deciderà il Napoli»

ilnapolista

(Di sabato 16 febbraio 2019) In Colombia Il portiere colombiano delDavidha rilasciato un’intervista all’emittente colombiana “Blu Radio”. Il portiere ha confermato che ilsarà automaticoun determinatodigiocate.«Sono in prestito oneroso per un anno, una clausola prevede ilautomaticoun certodi. Aspetto le decisioni del club». A Zurigo, però, «non ho giocato perché ho avuto un forte virus».ha avuto parole importanti per Meret. «Sapevo che quando sarebbe rientrato, avrei avuto meno spazio. È un ottimo portiere e un bravo ragazzo, tra di noi c’è un buon rapporto. È un calciatore molto importante per il futuro del».L'articolo: «Il mioundiil» ilsta.