La gamma Huawei Mate 20 ma non solo a partire da 5 euro al mese con TIM | dal 18 febbraio

Huawei presenta il suo primo chipset 5G che animerà la gamma di smartphone di nuova generazione : È stato proprio il Ceo della divisione Consumer Business Group, Richard Yu a mostrarlo in anteprima dicendo: Balong 5000 aprirà un nuovo mondo ai consumatori. Consentirà loro di accedere alle reti in ...

Al via i lavori per portare la EMUI 9 su alcuni medio gamma del gruppo Huawei : I rumor diffondono buone notizie per coloro che sperano di poter vedere presto la EMUI 9 su uno dei numerosi medio gamma del gruppo Huawei