Juve | non solo Zaniolo | Paratici ha spiato anche un ex Inter

Juventus - Bonucci : 'Non c'è modo migliore per preparare la super sfida di mercoledì' : Ieri sera, la Juventus ha vinto per 3-0 contro il Frosinone. A regalare la vittoria ai bianconeri sono stati Paulo Dybala, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Al termine della partita i giocatori della Juve hanno utilizzato i social per celebrare il successo contro il Frosinone e molti di loro si sono già proiettati alla prossima sfida di Champions League. Ormai il count down al match contro l'Atletico Madrid è ufficialmente scattato e da qui ...

Juvemania : Frosinone gustoso aperitivo ma adesso ci si gioca la stagione! : Ribadisco il concetto espresso ai microfoni di Radio Montecarlo Sport; nell'anno in cui si compra Cristiano Ronaldo, il più forte giocatore al mondo e l'uomo Champions per eccellenza, uscire agli ...

Pagelle Juve-Frosinone : Dybala top - male il centrocampo (GDS) : Pagelle Juve-Frosinone – L’anticipo del Venerdì sera ha visto una Juventus passeggiare sul Frosinone. La squadra di Allegri ha da subito indirizzato il match ed a quel punto si è visto più che altro un allenamento in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions contro l’Atletico Madrid. Ciociari mai in grado di impensierire la […] More

Roma : la strategia per tenere Manolas nonostante United - Bayern e Juve : Sempre secondo il Corriere dello Sport , eliminando la clausola di rescissione da 36 milioni di euro o quanto meno portandola intorno ai 50 milioni. Manolas è corteggiato soprattutto dal Manchester ...

La Juve non pensa all'Europa. Un'altra vittoria senza fatica : Domenico Latagliata Torino Invece della 'vecchia' partitella del giovedì, quella del venerdì. La Juventus si diverte contro il Frosinone, segna due gol nei primi diciassette minuti e, insomma, disputa ...

Highlights Juventus-Frosinone 3-0 : VIDEO e gol. Show di Dybala e Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 nell’anticipo della 24^ giornata di Serie A. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a schiantare la compagine laziale di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, tutto troppo facile per i Campioni d’Italia che si possono lanciare con più serenità verso la supersfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Paulo ...

Il Frosinone s'inchina alla Juve : 17 minuti per superare l'ostacolo Frosinone e centrare un'altra vittoria per allungare le mani sullo scudetto , il Napoli per una notte è lontano 14 punti, , altri 75 per fare le prove generali in ...

Serie A - Juventus-Frosinone 3-0 : highlights e gol 24esima giornata - Sky Tg24 - : La capolista ha aperto vincendo la 24esima giornata di campionato. Risultato sbloccato da Dybala con un sinistro all'incrocio dei pali. Raddoppio pochi minuti dopo con Bonucci, abile a insaccare in ...

Serie A - Juventus-Frosinone 3-0 : gol e highlights : Serie A, Juventus-Frosinone 3-0: gol e highlights La capolista ha aperto vincendo la 24esima giornata di campionato. Risultato sbloccato da Dybala con un sinistro all'incrocio dei pali. Raddoppio pochi minuti dopo con Bonucci, abile a insaccare in una mischia in area. Tris di Cristiano Ronaldo nel secondo ...

Dybala duetta con CR7 - Juve formato Champions 3-0 al Frosinone : Con il 3-0 sul Frosinone (Dybala, Bonucci, Ronaldo), la Juventus vola a +14 sul Napoli e ci restera' per almeno 48 ore, in attesa del risultato di Napoli-Torino domenica sera. Il miglior modo per preparare l'impegnativa trasferta di Champions, mercoledi' sera, in casa dell'Atletico Madrid, per l'andata degli ottavi, in quello stesso stadio dove il 1 giugno verra' assegnata la Coppa piu' prestigiosa. Nella Juve si sono rivisti due terzi della ...

Juventus-Frosinone - Baroni : “Bene la prova. Prendiamo le cose positive” : JUVENTUS FROSINONE 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “Era una gara difficilissima da affrontare, si sono viste sul campo le loro qualità tecniche. Dopo sedici minuti essere sotto di due gol non era facile per noi, la […] L'articolo Juventus-Frosinone, Baroni: “Bene la prova. Prendiamo le cose ...

Juventus-Frosinone - Allegri : 'Felice per Dybala. Testa all'Atletico - dovremo fare gol' : +14 provvisorio sul Napoli secondo: la Juventus prepara nel modo migliore la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. 3-0 contro il Frosinone, in gol Dybala, Bonucci e il solito Cristiano ...

Dybala - Bonucci e Ronaldo : la Juventus cala il tris al Frosinone : Con il 3-0 sul Frosinone , Dybala, Bonucci, Ronaldo, , la Juventus vola a +14 sul Napoli e ci resterà per almeno 48 ore, in attesa del risultato di Napoli-Torino domenica sera. Il miglior modo per ...

Juventus-Frosinone - Allegri : “In casa dell’Atletico dovremo segnare” : JUVENTUS FROSINONE 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Frosinone: “La squadra è in crescita fisicamente, a parte la battuta d’arresto in campionato con il Parma, sta facendo bene. Dopo un inizio in cui abbiamo faticato dopo la sosta […] L'articolo Juventus-Frosinone, Allegri: “In casa dell’Atletico ...