In Anthem bonus preorder da conquistare | come si sbloccano e dettagli microtransazioni

optimaitalia

(Di sabato 16 febbraio 2019)La settimana dedicata adè ormai pronta a prendere il via, con numerosi giocatori in tutto il mondo che attendono spasmodicamente la nuova IP curata da Bioware e pubblicata da Electronic Arts. Il merito di un hype lievitato tanto è da attribuire sì all'opera mediatica degli ultimi mesi, ma è indubbio che la prova decisiva sia stata la combo di Demo VIP e Demo Open, che ha consentito agli utenti di provare con mano il gioco e ha convinto senza appello le masse.Gli irriducibili sono però già al lavoro all'interno digrazie all'accesso anticipato garantito da Origin, con i progressi, lo ricordiamo, che da questo momento in poi saranno mantenuti anche per il futuro (a differenza delle versioni di prova degli scorsi fine settimana, ndr).Molto particolare è però la strategia scelta per la consegna degli oggetti promozionali legati aldi. Bioware ha ...