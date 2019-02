Il risveglio di Lele dei Negramaro raccontato da Giuliano Sangiorgi | “Mio padre l’ha

optimaitalia

(Di sabato 16 febbraio 2019)L'apparizione, seppur breve, dideisul palco della prima data del nuovo tour nei palasport è stato uno dei momenti di massima felicità per la band e per il suo pubblico dopo mesi drammatici. La data zero del 14 febbraio a Rimini è stata segnata dalle lacrime di Spedicato nel ringraziare il pubblico promettendo che tornerà presto a suonare, anche se non prenderà parte alle prossime date di questo tour perché ancora impegnato nella riabilitazione dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito a settembre.Dopo il debutto del nuovo Amore Che Torni Tour Indoor 2019 a Rimini,ha voluto mettere nero su bianco il suo ricordo e le sensazioni provate aldi Spedicato, quando dopo quattro settimane in terapia intensiva finalmente l'amico ha riaperto gli occhi ed è tornato a vivere.Insieme hanno cantato sul palco di Rimini Cosa c'è dall'altra ...