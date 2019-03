Di Maio chiude la campagna elettorale in Sardegna - parla dei pastori e polemizza su Salvini : Luigi Di Maio chiude ufficialmente la campagna elettorale per le regionali della Sardegna. “Anche io sto con i pastori, ma non si può risolvere tutto in 24 ore” “Stiamo parlando di 60 candidati contro 1600: queste persone qui hanno deciso di metterci la faccia, senza voltagabbana e senza impresentabili. Lunedì entreremo per la prima volta … L'articolo Di Maio chiude la campagna elettorale in Sardegna, parla dei pastori e ...

Diciotti - voto M5s su Salvini chiude alle 21 - 30. Di Maio : sosterrò il risultato : Il popolo M5S vota sull'autorizzazione a procedere in merito al processo a Matteo Salvini per il caso Diciotti ma come già avvenuto per altre consultazioni la piattaforma...

Di Maio chiude le porte a olio e arance da Tunisia e Marocco : Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio chiede la revisione dei trattati con Tunisia e Marocco per le importazioni di olio e arance in Italia “Il… L'articolo Di Maio chiude le porte a olio e arance da Tunisia e Marocco proviene da Essere-Informati.it.

Ora Di Maio chiude ai Gilet gialli e lancia un'Europa soft-populista : Un Manifesto in 10 punti, condiviso con i quattro (per ora) alleati europei per costituire un nuovo gruppo nell'Europarlamento. Per dire basta all'austerity e lanciare il "sogno europeo". Così il capo politico M5s, Luigi Di Maio, questa mattina nella sede di Unioncamere a Roma, ha presentato il progetto politico dei 5 Stelle insieme ai leader dei primi quattro paesi alleati che hanno aderito: sono lo Zivi Zid (in italiano 'Barriera umana') ...

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini sulla Tav : "Finché M5s è al governo non ha futuro" : "Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, in diretta Facebook a Penne, in Abruzzo, dov'è per la campagna elettorale in compagnia di Alessandro Di Battista.Di Maio aggiunge: "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che ...