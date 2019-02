Accordo di collaborazione tra Civita | Frascineto | Lipjan e Fushe

Agenzia per l’Italia Digitale e Dipartimento Protezione Civile firmano Accordo di collaborazione : Implementare e valorizzare l’ecosistema Digitale della Protezione Civile attraverso un percorso condiviso che metta a sistema conoscenze e competenze reciproche. Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto ieri a Roma, tra il Dipartimento della Protezione Civile e AgID – Agenzia per l’Italia Digitale. L’accordo triennale – siglato dal Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, e dal Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ...