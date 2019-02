5 gatti dei fumetti

A Samsun - nella città turca dei gatti dove i mici mangiano sulle note di Mozart e Beethoven : I gatti turchi, si sa, sono gatti fortunati. Pochi popoli al mondo rispettano gli animali come quello della Mezzaluna. I cittadini nelle varie località partecipano attivamente alla manutenzione delle strutture di stallo e accoglienza e, anche quando si trovano ...

Udine - è caccia al 'cecchino' dei gatti : Spara pallini di ferro ai gatti : è caccia al cecchino. La segnalazione è stata fatta oggi da una cittadina su un gruppo Facebook di Udine. L'inquietante episodio è avvenuto nel quartiere di San Paolo ...

Cani e gatti tumulati nella stessa tomba dei padroni : il primo ok della Regione Lombardia : Se il Consiglio Regionale approverà, cosa che prevedibilmente accadrà il 19 febbraio, Cani e gatti potranno essere tumulati nello stesso loculo dei padroni. La cosa accadrebbe per via di un emendamento di Forza Italia, come spiega il capogruppo azzurro in Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, nell’ambito di una più generale riforma dei servizi funebri e cimiteriali, e che è passato in commissione consiliare Sanità. “In base alla volontà dei ...

Se a bordo di quel barcone ci fossero stati dei gattini : Immaginate la scena: 117 gattini indifesi, occhi grandi e strappalacrime, a bordo di un gommone alla mercé delle onde. Pensate all’apprensione sui social, alle condivisioni preoccupate su tutti gli schermi. Tranquilli, tirate pure un sospiro di sollievo: per fortuna nessun micio è rimasto coinvolto nel naufragio di venerdì a 45 miglia da Tripoli. Sono annegate, boccheggiando come pesci, 117 persone tra cui 10 donne, di cui una incinta, e due ...

Gattoterapia : i Benefici ed il Potere Terapeutico dei gatti - confermati dalla scienza - : La convivenza con i gatti può dare all'uomo importanti Benefici sulla salute. La scienza ha studiato a fondo questo aspetto ed ha coniato un nuovo termine: la Gattoterapia. Si tratta di una cura basata sul rapporto che si instaura tra l'animale, il gatto, e l'essere umano, con lo ...

A caccia dei killer dei gatti : aggredito Edoardo Stoppa di Striscia la notizia : Edoardo Stoppa e la troupe di Striscia la notizia sono stati aggrediti a Battipaglia , Salerno, durante un servizio sul presunto 'killer dei gatti', sospettato di aver ucciso oltre 70 felini usando ...

Aggredisce troupe di "Striscia la notizia" : arrestato killer dei gatti : È stato arrestato il cubano residente a Battipaglia, nel Salernitano, che era stato individuato, alcune settimane fa, come il killer seriale dei gatti. La polizia e i vigili urbani lo hanno fermato perché l"uomo ha aggredito l"inviato del tg satirico di Canale 5 "Striscia la notizia", Edoardo Stoppa.Il conduttore televisivo si era avvicinato al cubano per porgergli delle domande sui gatti assassinati in città, ma non ha fatto a tempo a parlare ...

Roma - Martani (Ape) : Raggi dà via libera all’abbandono dei gatti sul territorio comunale : “Apprendiamo con somma preoccupazione che la bozza del regolamento capitolino sulla Tutela degli animali, già approvato in Giunta e in attesa di approvazione da parte del Consiglio comunale, prevede all’interno del testo il via libera all’abbandono dei gatti sul territorio comunale di Roma”. Lo rende noto Daniela Martani, responsabile diritti animali di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “È una norma scellerata – spiega – che ...

Tre gatti a Tonfano catturati e sterilizzati all'insaputa dei padroni : Presentata una denuncia contro ignoti alla polizia: 'Questo è reato di maltrattamento degli animali'