VIDEO Rapid Vienna-Inter 0-1 | gol e highlights in 2 minuti Decide un lampo di Lautaro

oasport

: scusatemi, non l'avevo vista, non voglio rompere le palle (a dirla tutta so pure contento che proseguite in EL, e i… - pruzzobomber : scusatemi, non l'avevo vista, non voglio rompere le palle (a dirla tutta so pure contento che proseguite in EL, e i… - InterSenise : RT @interclubreggio: Rapid-Inter 0-1 All'Allianz Stadion è salito al cielo il nostro coro: 'Noi abbiamo l'Inter nel cuore'. #RapidInter #In… - PianetaMilan : #RapidViennaInter 0-1. #Spalletti: '#Icardi? Cercherò di parlargli' #Video #EuropaLeague -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) L’espugna il campo deled ipoteca il passaggio agli ottavi di Europa League: in Austriaun rigore trasformato daMartinez, che si è anche procurato la massima punizione. Per gli uomini di Spalletti la gara di ritorno a San Siro dovrebbe essere una formalità.GOL E0-1roberto.santangelo@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Gianfranco Carozza