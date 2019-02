Uomini e Donne | Lorenzo si tatua prima della scelta e loda sia Claudia che Giulia

TERESA LANGELLA - LA SCELTA/ Video - la lettera : 'Se arriva..' - Speciale Uomini e Donne - : Oggi 15 febbraio su Canale 5 va in onda la SCELTA di TERESA LANGELLA. Sarà Andrea Dal Corso o Antonio Moriconi? Sorprese a Uomini e Donne

ANAHI RICCA/ Promuove Gemma e boccia gli inviati! - Uomini e Donne : la Scelta - : ANAHI RICCA, celebre stylist di Maria De Filippi, analizza e critica gli outfit dei protagonisti dello Speciale Uomini e Donne: La Scelta

Uomini e Donne anticipazioni - Irene : “ecco cosa provo per Luigi” : anticipazioni Uomini e Donne, Irene apre il suo cuore: i sentimenti per Luigi Mastroianni Irene e Luigi continuano a discutere animatamente. Il tronista di Uomini e Donne pare non avere ancora le idee chiare. Nonostante ciò, nel corso dell’ultimissima registrazione ha annunciato di essere pronto alla scelta e di passare al week-end in villa con […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Irene: “ecco cosa provo per ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : il tatuaggio dedicato alla scelta : Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo Riccardi: lo strano tatuaggio dedicato al suo percorso Manca poco e poi potremmo finalmente scoprire chi ha scelto Lorenzo Riccardi. Il tronista di Uomini e Donne pare abbia già registrato la sua speciale scelta nel castello. In ogni caso, dobbiamo attendere il 22 Febbraio per scoprire chi ha […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: il tatuaggio dedicato alla scelta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Teresa Langella : "Andrea Dal Corso non mi trasmette sicurezza" : Teresa Langella, stasera, in prima serata, farà la sua scelta tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Alla rivista ufficiale di 'Uomini e Donne', la tronista napoletana ha affidato un ultimo bilancio prima dell'atto finale, soddisfatta e desiderosa di trovare l'anima gemella con cui fare progetti a lungo termine: A Uomini e Donne sono riuscita a dimostrare che sono una ragazza normale con il sogno di ritornare ad amare più forte, veramente con ...

Uomini e Donne - Angela Di Iorio : "Benny? Finché c’è lui non riesco a tornare" : Angela Di Iorio, nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, ha manifestato la volontà di lasciare definitivamente il programma dopo che Benny (tra le fastidiosissime risate di Gianni Sperti e Maria De Filippi), in maniera assai poco elegante, ha elencato una sfilza di difetti che non hanno fatto scattare la scintilla dell'amore: Ha distrutto il mio sogno di trovare l’amore a Uomini e Donne quando, invece di parlare male di me, poteva ...

Striscia la notizia - accusato di truffa Nino Castanotto di Uomini e donne. La replica : Nino Castanotto, cavaliere del trono over di Uomini e donne, è al centro di una bufera sollevata da un servizio di Striscia la notizia. Una donna che ha lavorato 18 anni in quella che era la sua agenzia viaggi e diversi ex clienti, infatti, sostengono che l’uomo debba loro importanti cifre (40mila euro nel caso della ex dipendente) da quando l’attività è stata chiusa, “Mi ha fatto pagare un buono viaggio quando già stava ...

Uomini e Donne oggi : Ivan deluso - Natalia tra Gonzalez e Andrea : oggi Uomini e Donne: Ivan arrabbiato con Sonia e Natalia, Andrea provoca oggi si finisce di parlare di Luigi, per poi passare a Ivan. Il tronista siciliano di Uomini e Donne ha fatto una nuova esterna anche con Valentina. I due si sono avvicinati molto, tant’è che in studio tutti i presenti sottolineano di aver […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Ivan deluso, Natalia tra Gonzalez e Andrea proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Gian Battista chiama la Polizia per risalire all'autore del video : Il caos scoppiato a Uomini e Donne che ha investito Claire e Gian Battista non si arresta, anzi. Il cavaliere, dopo la diffusione del video che lo ritrae in compagnia di Claire in un bar, intenti a mettersi d'accordo, si è rivolto alla Polizia. Secondo l'uomo, infatti, il video sarebbe stato girato da qualche professionista, non si tratterebbe di un filmato amatoriale. Per questo motivo potrebbe essere stato manomesso e montato ad hoc da ...

Uomini e Donne - Irene Capuano : "Luigi Mastroianni? Lo immagino nella mia vita" : Irene Capuano, a poche settimane dalla scelta di Luigi Mastroianni, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', ha rivelato quali sono i motivi di attrito con quello che, secondo i fan, potrebbe essere l'uomo della sua vita: Le cose con Luigi non vanno benissimo. Non posso sopportare che abbia detto di farmi da badante e come si è comportato nell’ultimo periodo. Abbiamo due caratteri molto forti e quando ci scontriamo sono scintille. Il ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella si è fidanzata : ecco chi è il nuovo amore : Lasciatasi alle spalle lo scandalo di Uomini e donne e dopo aver fatto ritorno sui social, Sara Affi Fella prova a voltare pagina anche in amore. E lo fa (ancora una volta) con un calciatore. La ex tronista infatti starebbe frequentando un ragazzo che non è né l’ex storico Nicola Panico né Vittorio Parigini. In alcune Instagram story, come riporta IsaeChia, la giovane scrive: “Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : "Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià mi hanno dato tanto" : A poche ore dalla scelta, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', Lorenzo Riccardi ha tracciato un bilancio della sua esperienza come tronista ed i progetti futuri con quella che sarà la sua scelta tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo Riccardi è... prosegui la letturaUomini e Donne, Lorenzo Riccardi: "Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià mi hanno dato tanto" ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Il Doppio Gioco di Natalia! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: lite in studio tra Andrea e Ivan. Angela ha le idee chiare su quale sia il suo corteggiatore preferito. Situazione incerta, invece, tra Irene e Valentina. Poche ore fa presso gli studi Mediaset si sono registrate le puntate di Uomini e Donne Trono Classico. Ecco nel dettaglio quali sono state le vicende che caratterizzeranno le prossime puntate del format Classico. La prima storia ad essere trattata ...

Speciale Uomini e donne : stasera Teresa sceglie fra Andrea e Antonio : Questa sera, venerdì 15 febbraio 2019, sarà trasmessa in prima serata l'attesa puntata dello Speciale Uomini e donne. Si tratta di un appuntamento insolito rispetto alla messa in onda delle puntate quotidiane del people show condotto da Maria De Filippi le quali, come già sappiamo, vengono trasmesse ogni pomeriggio sulla rete Mediaset di Canale 5. Nel corso di questa puntata assisteremo alla fine del percorso televisivo della giovane tronista ...