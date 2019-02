Serie A | le news di oggi su formazioni | partite e calendario

Serie A news : cinque gli squalificati per la 24° giornata (15-18/2 2019) : squalificati Serie A // Sono puntualmente usciti i bollettini del giudice sportivo con l’indicazione dei giocatori incorsi in sanzioni durante l’ultimo turno di campionato (il 23°).Un solo cartellino rosso, frutto della somma di due ammonizioni, che De Maio ha ingenuamente preso a tempo ormai scaduto – 98′ minuto – nella sconfitta della sua Udinese a Torino.Gli altri quattro invece hanno raggiunto la soglia di ...

Serie A news : la Fiorentina perde Mirallas e Pezzella. I tempi di recupero : La Fiorentina sabato pomeriggio ha strappato con le unghie e con i denti un punto sudatissimo con il Napoli, ma le scorie della gara si sono fatte sentire. Anche in maniera pesante.Sfortunatissimo Mirallas, che dopo aver rilevato al 69′ Gerson è stato costretto ad issare bandiera bianca dopo solo 12′ in favore di Simeone. Per lui infortunio muscolare, per la precisione lesione di primo grado al gemello mediale della gamba destra. ...

Serie A - ultime news e probabili formazioni : FIORENTINA-NAPOLI: probabili formazioni - di ninocr 30 minuti fa Corriere dello Sport: "Skriniar-Inter: 2023" Sempre sulla prima pagina del Corriere dello Sport, spazio al mercato dell'Inter. ...

Serie A news - Cagliari : Birsa e Thereau fuori 3 settimane! : Cagliari-Atalanta lascia tanti strascichi: Birsa esce dopo 13′, l’ex viola nel finale ne dura una 20ina.Avrà i suoi bei grattacapi Maran in vista della trasferta di San Siro. Degli altri. Già, perché non bastava una situazione deficitaria di classifica, dove l’attuale 15esimo posto sembra più demerito degli altri che merito proprio..adesso ci si mette anche la malasorte.Dopo il lunghissimo stop per Castro, fermatosi a causa ...

Serie A - le news in diretta su formazioni - infortuni e calendario : 1 nuovo post Nuovi post: 1 minuto fa La Juve "festeggia" Cristiano Ronaldo Nel giorno in cui il fuoriclasse bianconero spegne 34 candeline, il club lo celebra con un post che ripercorre questa sua ...

Serie A - le news in diretta su formazioni - infortuni e calendario : Presenti le azzurre del volley, vicecampioni del mondo a Yokohama, Zlatko Dalic, Ct della Croazia finalista al Mondiale di calcio in Russia,. Riconoscimenti alla carriera per gli ex pugili Nino ...

Probabili formazioni Serie A : tutte le news sulla 22giornata : Le notizie sono in costante aggiornamento grazie al sempre prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport. Empoli-Chievo, sabato ore 15 Empoli, novità in attacco ma non solo Senza più Zajc e con l'arrivo ...

Serie A News : Quagliarella eguaglia il record di Batistuta : Grazie alla doppietta realizzata contro l’Udinese, l’attaccante della Sampdoria ha eguagliato il record di Batistuta. E al San Paolo potrebbe superarlo!Serie A Sampdoria, Quagliarella/ L’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha eguagliato il record di Omar Gabriel Batistuta della stagione 1994-95, quando l’argentino vestiva la maglia della Fiorentina.Entrambi hanno segnato per undici partite consecutive in ...