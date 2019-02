Schiacciato dal trattore nei campi | ecco chi è la vittima

Schiacciato dal suo trattore : agricoltore muore nel Reggiano : Tragedia sul lavoro questa mattina a Carpineti, sull’Appennino Reggiano . Un agricoltore di 54 anni ha perso la vita Schiacciato dal suo trattore . Stando ai primi accertamenti l’uomo, che viveva nella piccola borgata di Campovecchio, era intento a cambiare la batteria del mezzo agricolo. Una volta terminati i collegamenti, per cause ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo e’ ripartito travolgendolo. L’ agricoltore è ...

Alessandria - operaio muore Schiacciato dalla pressa per produrre il compensato : L'incidente in un'azienda di lavorazione del legno a Coniolo. I colleghi ai carabinieri: "Aveva grande esperienza"

Argentina - bimbo muore a due mesi Schiacciato dall'ascensore : Una terribile tragedia si è verificata in Argentina , precisamente a San Telmo, in un palazzo di Bolivar Street. L'edificio, che risale al 1960 ed è alto 10 piani, è dotato anche di due ascensori, i quali arrivano entrambi al nono piano. Secondo quanto si apprende dalla stampa Argentina , pare che la madre stesse entrando con il passeggino quando l'ascensore improvvisamente si è avviato con la porta ancora aperta, chiamato probabilmente da un ...

Dalla coppia freddata in sala slot al 14enne Schiacciato tra i bus : un anno di 'nera' foto : Rispetto agli ultimi anni, quello che sta per concludersi è stato piuttosto avaro di fatti di cronaca nera e giudiziaria , ma non sono mancati episodi che hanno scosso l'opinione pubblica. Ecco i dieci che abbiamo ritenuto più significativi. Il 2018 si è apre con una tragedia familiare. ...