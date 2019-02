Milan | Gennaro Gattuso loda i suoi uomini | “bene Piatek e Romagnoli | occhio però a questa

Milan - Gennaro Gattuso : 'Paquetà incredibile'/ Ultime notizie : 'Donnarumma tra i più forti portieri al mondo' : Milan-Cagliari è terminata 3-0, soddisfatto Gennaro Gattuso: 'Sono abituato alle pressioni, devo solo continuare a lavorare'.

Milan - Luciano Moggi : il miracolo di Gennaro Gattuso : Si parte con la Roma in casa contro il Toro. Gara divertente per i 5 gol; Di Francesco felice per i tre punti, meno per quel che la squadra gli ha fatto vedere. Considerando l' altalena tra gol giallorossi e rimonte toriniste, è stata una sfida fuori dagli schemi, come succede spesso alla Roma, il c

Mercato Milan - Gennaro Gattuso allo scoperto - : L'addio di Gonzalo Higuain è un duro colpo da assorbire e Gennaro Gattuso dice la sua sul Mercato del Milan. 'Mi aspetto regali da mia moglie quando compio gli anni sottolinea -. Abbiamo preso un ...

Milan - Gennaro Gattuso ed il caso Higuain : “se mi ha deluso? Ecco cosa dico” - e su Piatek… : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato dell’addio imminente di Gonzalo Higuain e del possibile approdo in rossonero di Piatek “Higuain? Non sono deluso, io sono stato calciatore e so come alle volte ragiona un giocatore. Ho fatto di tutto, lui con me si è comportato molto bene. Accetto la scelta, ci è successo anche con Bonucci. Il rispetto rimane. Peccato perché potevamo metterlo nelle condizioni di esprimersi meglio. Ancora non ...

Milan - l'illusione di Gennaro Gattuso : soltanto lui crede a Gonzalo Higuain : C' è da capirlo, il povero Rino Gattuso. In estate il suo capitano, Leonardo Bonucci, ha mollato il Milan per tornarsene alla Juve. Questioni di famiglia e di dubbie proprietà cinesi. Adesso, nonostante una società solida e una stagione in linea con gli obiettivi, l' unico suo top player sta per abb

Milan - Gennaro Gattuso ai titoli di coda : partitaccia e 0-0 col Frosinone : Ufficiale: Gennaro Gattuso ai titoli di coda. Il suo Milan si ferma anche nella trasferta del 26 dicembre sul campo del Frosinone, la partita delle 12.30 finisce con un mesto zero a zero. Nessun gol e ancor meno idee. Squadra imbolsita e ora ufficialmente allo sbando. Lunghi minuti di gioco sterile,

Milan - Gennaro Gattuso esonerato? La voce clamorosa : arriva Francesco Guidolin : Le ore di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan sarebbero contate. Indiscrezioni danno quasi per scontato l'esonero dopo le prossime due partite, Frosinone in trasferta a Santo Stefano e Spal il 29 ...

Milan - prossime gare decisive per il futuro di Gennaro Gattuso : I numeri delle ultime due settimane in casa rossonera mettono paura e sradicano il Milan dalle proprie certezze. Solo due punti e zero gol realizzati nelle ultime tre partite in Serie A contro Torino, Fiorentina e Bologna in trasferta. Perso il quarto posto e l'accesso ai sedicesimi di finale di Europa League, è il momento più delicato della stagione e dell'era Gattuso. Una crisi che ha colpito i simboli della squadra, con Gonzalo Higuain a ...

Milan - Gennaro Gattuso a un passo dall'esonero : si scalda Arsene Wenger : Per Gennaro Gattuso quelle con Frosinone e Spal potrebbero essere le ultime due partite sulla panchina del Milan: l'esonero, dopo il crac con la Fiorentina, è a un passo. Se Leonardo, Maldini e ...

Milan - Gennaro Gattuso ha 10 giorni per salvarsi : nuovo mister - un nome-bomba : Qui Milan, dove Gennaro Gattuso sarebbe di nuovo a rischio esonero dopo il deludente e asfittico pareggio col Bologna e il disastro ad Atene contro l'Olympiacos in Europa League. Il mister avrebbe ...