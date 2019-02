In Sicilia un' altra dottoressa è stata aggredita in ospedale

agi

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Nuova aggressione ai medici in. Questa volta è accaduto a Messina, dove ieri notte, nel presidio di Continuità assistenziale del Mandalari, unada un utente che ha scaraventato in aria e divelto l'arredamento della stanza mettendo seriamente a rischio la sua incolumità. L'Ordine dei medici, presieduto da Giacomo Caudo, scende in campo stigmatizzando "questo fenomeno preoccupante e ormai dilagante: per l'ennesima volta il peggio è stato evitato grazie all'intervento di alcuni operatori del 118, che condividono i medesimi locali, sono riusciti a neutralizzare l'aggressore; ma non è accettabile continuare a dover sperare nella divina provvidenza o nella vicinanza di qualcuno; i medici si sentono lasciati soli e sono sempre piu' scoraggiati e impauriti, specialmente i camici rosa".Leggi anche: I ...