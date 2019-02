Genzano | picchia la figlia della compagna | ora è in prognosi riservata

Genzano di Roma - 24enne picchia ferocemente bimba di quasi 2 anni : Nella serata di mercoledì 13 febbraio una bimba di neppure 2 anni è stata brutalmente aggredita da un ragazzo di 24 anni, Federico Zeoli, compagno della madre, mentre erano nella loro casa a Genzano, paese dei Castelli Romani, in provincia di Roma. L'uomo, originario di Vinchiaturo, in provincia di Campobasso, si trovava insieme alla bimba, alla gemella e un'altra sorellina, nella casa dove conviveva con la madre delle stesse da pochi mesi. La ...

Bambina picchiata a Genzano - i medici : "Migliora - è cosciente e respira" : La prognosi rimane riservata, ma per la bimba picchiata ieri dal fidanzato della madre ora ci sono speranze . Le condizioni della piccolina, che non ha neppure due anni , sono in "lento miglioramento".

La madre della bimba picchiata a Genzano : "Amo Federico - è la mia vita. Deve pagare - ma non lo abbandono" : "So cosa penseranno tutti di me, ma lui è la mia vita". Sara è la madre della bambina di 22 mesi picchiata dal suo compagno, il 24enne Federico Zeoli. La bambina è stata ricoverata in gravi condizioni, e al momento le sue condizioni stanno lentamente migliorando, a quanto riferito dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Il Messaggero ha raggiunto Sara, che ha ammesso di voler continuare a stare con lui, nonostante le sue ...

La bimba di 22 mesi picchiata a Genzano dal compagno della mamma è "in lento miglioramento" : "La situazione clinica è in lento miglioramento. I parametri cardio-respiratori sono stabili. La bambina è stata estubata, è cosciente e ha ripreso l'attività respiratoria spontanea". È quanto si legge nel bollettino medico emanato stamane dall'Ospedale Bambino Gesù di Roma e relativo alla bimba di 22 mesi giunta nella notte di mercoledì al Pronto Soccorso dell'Ospedale e ancora ricoverata nel ...

Genzano - bambina di 22 mesi in pericolo di vita. Picchiata dal compagno della madre - arrestato : “Non volevo” : Una bambina di 22 mesi è in pericolo di vita per le botte ricevute dal compagno della madre, arrestato a Genzano, alle porte di Roma. “È stato un raptus. Non volevo”. Si sarebbe giustificato così il 24enne arrestato dalla polizia per aver picchiato mercoledì sera la bambina, ricoverata in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Secondo quanto si è appreso, la bimba è ricoverata in ...

Grave una bimba di 3 anni picchiata dal compagno della madre a Genzano : Una bimba di 3 anni è ricoverata in rianimazione con prognosi riservata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per le botte subite, dicono gli inquirenti, dal compagno della madre. Mercoledì sera intorno alle 21,30, la madre, 23 anni, italiana, si è presentata al pronto soccorso dell'Ospedale di Genzano, cittadina dei Castelli Romani, con in braccio la bimba che aveva vistose ecchimosi sul viso. Ai medici e agli agenti, la ...

