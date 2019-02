Dead or Alive 6: Koei Tecmo annuncia l’arrivo di una DEMO a tempo

gamerbrain

(Di venerdì 15 febbraio 2019) In occasione dell’EVEO Japan 2019,hato l’arrivo di unaperor6, oltre una prima serie di contenuti aggiuntivi previsti in concomitanza con il lancio del gioco.or6:e DLCti Lasarà disponibile dal 22 al 24 Febbraio su Xbox One e PS4, riservata solo agli abbonati Xbox Live e Playstation Plus. La versione di prova permetterà ai giocatori di accedere alle modalità:Classificata Allenamento libero Tutorial Tutorial comandi Sfide Combo Una piccola parte della Storia I giocatori potranno impersonare 24 differenti personaggi con tutti i costumi e le acconciature, contenuti naturalmente che nella versione finale dovranno essere sbloccati gradualmente, portando a termine la storia e non solo.Tra le altre novità troviamo inoltre l’arrivo di una serie di DLC realizzati con ...