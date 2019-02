Coppa Italia basket 2019 | il Tabellone delle semifinali | date | programma | orari e come

Basket - Semifinali Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv. Virtus Bologna-Cremona e Brindisi-Sassari : Con gli ultimi due quarti di finale si è andato a comporre il quadro delle Semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2019 di Basket. Sassari e Brindisi, infatti, raggiungono le già qualificate Virtus Bologna e Vanoli Cremona, per dar vita a due sfide quanto mai elettrizzanti nella serata di domani. Al Mandela Forum di Firenze, infatti, il programma scatterà alle ore 18.00 con la prima semifinale, che metterà di fronte la Virtus Bologna di ...

LIVE Avellino-Brindisi basket - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 80-69 - terzo quarto oltre ogni limite umano per la Sidigas

LIVE Avellino-Brindisi basket - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 40-47 - volano i pugliesi nel primo quarto - recupero irpino nel secondo

LIVE Avellino-Brindisi basket - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 12-28 - pugliesi devastanti nel primo quarto con John Brown

Basket - Coppa Italia : Sassari rimonta Venezia - esordio super di Pozzecco : FIRENZE - Emozioni a non finire al Mandela Forum di Firenze per il terzo quarto di finale di Coppa Italia. Buona, anzi ottima la prima per Gianmarco Pozzecco sulla panchina di Sassari: la Dinamo batte ...

LIVE Avellino-Brindisi basket - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : il derby del Sud designa l'ultima semifinalista della Final Eight di Firenze

Basket – Final Eight di Coppa Italia : ultimi secondi di fuoco - ecco come Sassari ha vinto su Venezia [VIDEO] : Il pubblico di Firenze in delirio per un Finale di match infuocato tra Venezia e Sassari: ecco l’azione che ha fatto trionfare la squadra sarda Che spettacolo questa sera a Firenze durante il quarto di Finale di Final Eight di Coppa Italia di Basket maschile tra Venezia e Sassari: la squadra sarda ha rimontato da -20 portando a casa un’incredibile vittoria che la fa volare alla semiFinale di domani. E’ Cooligan ...

Basket – Final Eight di Coppa Italia : Venezia beffata - Sassari vince in rimonta e vola in semifinale : Sassari sorride di gusto: Venezia battuto in rimonta 88-89, i sardi staccano il pass per la semiFinale della Final Eight di Coppa Italia Continua lo spettacolo della Final Eight di Coppa Italia di Basket maschile. Oggi due importanti sfide valide per i quarti di Finale. Le prime ad aprire le danze di questo freddo venerdì di febbraio sono state Venezia e Sassari, con i sardi a sorridere per aver staccato il pass per la semiFinale di ...

Final Eight Coppa Italia 2019 - risultati quarti : Sassari batte Venezia ed è in semifinale : La Dinamo Sassari si è qualificata per la semiFinale della Coppa Italia 2019 . Nel terzo quarto di Finale delle Final Eight giocato al Mandela Forum di Firenze, la squadra del neo arrivato coach ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Sassari in semifinale con un’incredibile rimonta da -20 - Cooley trafigge Venezia all’ultimo secondo : Tutta la pallacanestro del mondo in una partita: il Banco di Sardegna Sassari vince un quarto di Finale incredibile, battendo l’Umana Reyer Venezia per 88-89 con un gran canestro di Jack Cooley (13 punti totali per lui) a un secondo e un decimo dalla sirena. Gli uomini di Walter De Raffaele possono recriminare tantissimo per aver sprecato in sette minuti un vantaggio di 20 punti. Oltre a Cooley, principali protagonisti di questo regalo a ...

LIVE Venezia-Sassari basket - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : lagunari favoriti - sardi per il colpaccio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Sassari, primo degli ultimi due quarti di finale delle Final Eight della Coppa Italia 2019 di basket in programma oggi. Nella giornata di ieri Cremona e Bologna hanno conquistato l’accesso alla semifinale e attendono di conoscere il nome delle altre due avversarie nella corsa per il primo titolo della stagione. La sfida si annuncia equilibrata: la formazione veneta parte con i favori del ...

Coppa Davis - l’analisi del girone di ferro dell’Italia : Isner e Raonic sulla strada degli azzurri : Coppa Davis, l’Italia di Corrado Barazzutti si troverà a doversi districare in un girone molto difficile nelle Finals di Madrid Il nuovo format della Coppa Davis sta vivendo il suo esordio in questa stagione 2019. A novembre in quel di Madrid si giocherà la fase finale che farà seguito agli scontri eliminatori delle scorse settimane. Ieri pomeriggio sono stati sorteggiati i gironi di Coppa Davis, dall’urna però non sono venute ...

Pordenone - l’effetto Coppa Italia non basta : bilanco 2018 ancora in rosso : Pordenone calcio bilancio 2018 – L’effetto Coppa Italia non basta: il Pordenone, protagonista l’anno scorso a San Siro contro l’Inter e oggi capolista del girone B di Serie C, ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2018 ancora in rosso, con ricorso ai versamenti dei soci per ripianare le perdite. Nel dettaglio, la Coppa Italia è stato […] L'articolo Pordenone, l’effetto Coppa Italia non basta: bilanco 2018 ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Cogne 2019 : passa dall’Italia l’ultimo test prima dei Mondiali di Seefeld : L’ultimo weekend di Coppa del Mondo prima del trasferimento generale a Seefeld, per i Mondiali, fa tappa in Italia, a Cogne, sulle piste che hanno già visto svolgersi i Campionati Italiani pochissime settimane fa. Si comincerà il sabato con le prove sprint a tecnica libera e si finirà la domenica con la 10 km femminile e la 15 km maschile, entrambe a tecnica classica. Il contingente italiano, per l’occasione, sarà molto nutrito, ...