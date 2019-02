Ciclismo – Il team Bianchi Coutervail inizia la stagione da Milano

Ciclismo - la Colombia salverà il Team Sky? Contatti tra il Governo e Brailsford : gli scenari per il 2020 : Il Team Sky sarà presente nel Ciclismo che conta anche nel 2020? Il network televisivo ha già annunciato che cesserà la propria sponsorship al termine della stagione appena incominciata, la corazzata britannica che ha dominato nelle ultime stagioni potrebbe scomparire e si sta cercando un possibile salvatore. Stando a quanto riporta il quotidiano El Salvador, potrebbe essere la Colombia a prendere le redini dello squadrone. Il Presidente della ...

Ciclismo - David Brailsford : “Non intendo parlare al momento sul nuovo sponsor per il Team Sky” : Un fulmine a ciel sereno quello che ha sconvolto il mondo del Ciclismo nel finale di 2018: il Team Sky ha deciso di non proseguire il proprio percorso nel circuito World Tour: “La squadra gareggerà come Team Sky per l’ultima volta nel 2019, cercando di migliorare il totale di 322 vittorie, di 8 grandi Giri, di 52 tappe e di 25 successi nelle gare di un giorno”. L’organico e lo staff ora sono a caccia ovviamente di un nuovo sponsor per ...

Ciclismo – Kask nuovo partner del Team Bianchi Countervail : Colledani, Tempier e Teocchi sono equipaggiati nel 2019 con il casco Protone e con un nuovo modello Off-Road, oltre che con occhiali KOO Open Cube e California Il Team Bianchi Countervail annuncia il nuovo accordo di sponsorizzazione con Kask, marchio italiano leader sul mercato dei caschi da Ciclismo. Nel 2019 Nadir Colledani, Stephane Tempier e Chiara Teocchi utilizzeranno i caschi della gamma racing dell’azienda bergamasca, che ...

Mario Cipollini : “La mia idea per fare risorgere il Ciclismo italiano. Una squadra tricolore con i più forti - magari un Team Rai” : Mario Cipollini ha lanciato la sua idea per fare risorgere il ciclismo italiano, il Re Leone è come sempre un vulcano e non si tira mai indietro, il mondo dei pedali è sempre al centro dei suoi pensieri e allora ha deciso di pubblicare sui suoi canali social una lettera con le sue riflessioni e le sue proposte per il futuro del nostro movimento. Tutto è partito da un discorso su Gianni Moscon (uno dei nostri migliori talenti), la “fuga di ...

Ciclismo – Vuelta San Juan : prima tappa e leadership per Gaviria - primo successo con la casacca della UAE Team Emirate per il colombiano : Fernando Gaviria va subito a segno: prima vittoria per il colombiano con la casacca della UAE Team Emirates, sua la prima tappa della Vuelta a San Juan E’ iniziata un’altra avvincente sfida di Ciclismo: dopo la Cadel Evans Road Race, vinta da Elia Viviani, gli appassionati delle due ruote hanno spostato la loro attenzione sulla Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che si disputa in Argentina. Ad aggiudicarsi la prima tappa, ...

Ciclismo - freni a disco contro freni classici : come si comportano le squadre World Tour? Le scelte dei team : Nel Ciclismo è in atto una vera e propria rivoluzione tecnica che potrebbe cambiare il futuro di questo sport. Nell’ultima stagione sono infatti stati introdotti i tanto discussi freni a disco che stanno facendo concorrenza ai freni tradizionali, quelli che siamo stati abituati a vedere in gruppo e che sono montati anche sulle biciclette più comuni destinate agli amatori. I freni a disco, tecnologia lanciata da Colnago, hanno fatto ...

Ciclismo – Selle Italia fornitore ufficiale del Team Dimension Data : Selle Italia firma un accordo di sponsorizzazione triennale con Team Dimension Data in qualità di fornitore ufficiale di Selle del Team Selle Italia è lieta di annunciare che, a partire dal 1° gennaio 2019, sarà il fornitore ufficiale delle Selle del Team Dimension Data e assisterà tutti i suoi campioni nei loro sforzi per vincere le gare più importanti del calendario UCI. Selle Italia lavorerà, per tre anni, a stretto contatto con tutto ...

Ciclismo – Svelata la nuova divisa del Team Wilier Force 7C [GALLERY] : GSG Cycling Wear presenta la divisa del Team Wilier Force 7C GSG Cycling Wear dopo aver annunciato la partnership con il Team Wilier Force 7C ha presentato, nel corso di un evento a San Martino di Castrozza, la divisa 2019 del Team. Dal punto di vista grafico la divisa riprende lo stile dell’edizione 2018 anche se aumenta la presenza del colore arancione ed è eliminato l’elemento grafico del tricolore. Da un punto di vista tecnico, invece, ...

Ciclismo - Patrick Lefevere : ‘Il mio budget è al di sopra della media dei team World Tour’ : Dopo mesi di incertezze per il disimpegno di alcuni sponsor Patrick Lefevere è riuscito ancora una volta a garantire un futuro di altissimo livello alla sua squadra, che in questo 2019 assume la denominazione di Deceuninck Quickstep. Il manager belga ha dovuto faticare non poco per trovare nuovi partner, ma nell’autunno scorso è riuscito a firmare un importante accordo di sponsorizzazione con Deceuninck, che sarà il marchio principale del team ...

Ciclismo – Team Sky - non è del tutto finita : dagli USA un segnale positivo : Aria di ottimismo nel Team Sky: il colosso britannico ‘accompagnerà’ la squadra ancora per qualche anno, mentre dagli USA arriva un segnale positivo Il mondo del Ciclismo è rimasto senza parole quando, lo scorso 12 dicembre, Sky ha annunciato il suo addio alle corse. Lo sponsor del Team britannico ha deciso di non essere più presente nel mondo del Ciclismo, lasciando così la squadra di Froome e Thomas in alto mare. L’aria ...

Ciclismo - il Team Sky rilevato da un milionario americano? Il piano per salvare la corazzata : Il Team Sky potrebbe essere rilevato da un magnate statunitense e potrebbe così proseguire la propria avventura nel Ciclismo che conta anche dopo questa stagione, l’ultima da sponsor per il celeberrimo network televisivo. La corazzata britannica, presente nel World Tour dal 2010, ha vinto ben sei Tour de France ma anche un Giro d’Italia, una Vuelta di Spagna, due classiche, 322 successi parziali. Numeri da capogiro che ...

Ciclismo - Nibali medita un sorprendente addio alla Bahrain : già in programma un incontro con un nuovo team : Il corridore siciliano potrebbe lasciare la Bahrain-Merida al termine dell’attuale stagione, in programma un incontro con un nuovo team La permanenza di Vincenzo Nibali alla Bahrain-Merida non è più così scontata, lo Squalo infatti medita l’addio al termine del 2019. Se fino a qualche mese fa non c’erano dubbi sulla continuazione del rapporto tra il corridore siciliano e la formazione voluta dal principe Nasser bin Hamad ...

Ciclismo – Il team Sky ha deciso : Froome e Thomas dicono no al Giro d’Italia : Froome e Thomas dicono no al Giro d’Italia 2019: il team Sky annuncia gli obiettivi dei ciclisti britannici per la nuova stagione E’ finalmente iniziato il 2019 e con esso sono al via le nuove stagioni sportive. Se il tennis ha già aperto le danze con i suoi primi appassionanti tornei, bisogna aspettare ancora un po’ per vedere finalmente in sella i campioni di Ciclismo. Intanto, però, c’è chi ha delineato i suoi ...