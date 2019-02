Sanremo | è giusto non far scegliere il vincitore solo al televoto

Blastingnews

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Dopo l'inaspettata vittoria di Mahmood al Festival di, molte le polemiche contro il sistema con il quale viene stilata la classifica che prevede in percentuali diverse il giudizio del, della sala stampa, della giuria demoscopica e della giuria di qualità.Dai fischi dell'Ariston per il mancato podio di Loredana Bertè, allo scontro di Ultimo con i giornalisti agli artisti che hanno cancellato la loro partecipazione allo speciale di Domenica In per protesta, un po' tutti hanno partecipato alla polemica a tal punto che anche Luigi Di Maio è intervenuto nella polemica dichiarando che "per l'anno prossimo magari il ilsi potrebbe farcol". Ma davvero l'eliminazione delle altre giurie avrebbe evitato le polemiche?...